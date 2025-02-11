АвтоВАЗ собрал первую Niva Travel с новым двигателем и дизайном

АвтоВАЗ представил первый прототип обновлённой Lada Niva Travel, который знаменует начало подготовки к выпуску рестайлинговой версии легендарного внедорожника.

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Основные изменения коснулись дизайна передней части автомобиля и силового агрегата, что делает новинку более современной и адаптированной к текущим требованиям рынка.

Передняя часть автомобиля получила новый бампер, выполненный в стиле концепта электромобиля e-Niva. Это придаёт внедорожнику более современный и агрессивный вид. Однако на прототипе пока установлены традиционные галогеновые фары вместо светодиодных, которые, вероятно, появятся в серийной версии как опция. Это решение, скорее всего, связано с тестированием и подготовкой к массовому производству.

Под капотом обновлённой Niva Travel теперь находится восьмиклапанный мотор ВАЗ-21179 объёмом 1.8 литра, адаптированный для продольной установки. Двигатель развивает 90 лошадиных сил и около 120 Нм крутящего момента. Инженеры постарались придать мотору характеристики, близкие к дизельным, с акцентом на тягу на низких оборотах. Это должно улучшить внедорожные качества автомобиля и сделать его более пригодным для эксплуатации в сложных условиях.

Помимо нового двигателя, планируется переход на переднюю подвеску с двухрядными подшипниками, что повысит надежность и комфорт при езде. Также ожидается модернизация интерьера и электронных систем, что сделает салон более современным и удобным для водителя и пассажиров.

Ожидается, что обновлённая Niva Travel поступит в продажу до конца 2024 года с новым двигателем и частичными изменениями в дизайне. Однако полный перечень запланированных доработок, включая светодиодные фары, улучшенный интерьер и электронные системы, появится у внедорожника только к 2026 году. Это говорит о том, что АвтоВАЗ планирует постепенно внедрять изменения, чтобы обеспечить высокое качество и надёжность модели.

Обновленная Lada Niva Travel продолжает традиции легендарного внедорожника, сохраняя его внедорожные качества, но с современными техническими и визуальными улучшениями. Это делает её привлекательным выбором для поклонников марки и тех, кто ищет надёжный автомобиль для эксплуатации в сложных условиях.