Глава Ford обвинил Трампа в хаосе в автомобильной промышленности

Меры президента США Дональда Трампа привели к хаосу в американской автомобильной промышленности и росту затрат. Об этом заявил исполнительный директор автоконцерна Ford Motor Джим Фарли, передает NBC News.

По словам Фарли, американский лидер много говорил о том, чтобы сделать автомобильную индустрию Соединенных Штатов сильнее.

« П о к а т о , ч т о м ы в и д и м , э т о м н о г о з а т р а т и м н о г о х а о с а » , — п о д ч е р к н у л о н .

Глава компании отметил, что американским автопроизводителям приходится сталкиваться с «издержками от хаоса», которые возникают из-за действий лидера страны.

« Н е м н о г о з д е с ь , н е м н о г о т а м … В о т , с ч е м н а м п р я м о с е й ч а с п р и х о д и т с я и м е т ь д е л о » , — у т о ч н и л Фарли.

10 февраля Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25 процентов на все поставки стали и алюминия в США. Таким образом американский лидер отменил льготы и беспошлинные квоты для основных поставщиков — Канады, Мексики, Бразилии и других стран.