В Приморье большегрузы обяжут платить за каждый километр

В Приморском крае водители большегрузов столкнутся с новой реальностью – платной дорогой. Информация об этом появилась на портале правовой информации, а решение озвучила первый вице-губернатор края Вера Щербина.

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Самым дорогим станет проезд по искусственным сооружениям. Водителям грузовиков с двумя осями придется платить 29 рублей за каждый километр, а водителям авто с тремя и более осями – по 01,5 рубля.

На другие категории ниже. Так, для фур с двумя осями – пять рублей за километр, а для трех – 14,25 рубля. Размер платы при этом может меняться в течение суток и под влиянием других факторов. При этом платные участки дорог будут ежегодно индексироваться.

Среди участков, которые станут для большегрузов платными, как ожидается, окажется новая скоростная трасса Владивосток – Находка – порт Восточный, которая еще строится.