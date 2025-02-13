В РФ начали блокировать продавцов детских ремней безопасности

В РФ начали блокировать онлайн-продавцов детских ремней безопасности. Магазины, которые продают на маркетплейсах треугольные накладки ремни безопасности, начали привлекать к административной ответственности, штрафовать и блокировать в сетевых гипермаркетах.

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Отмечается, что такие устройства популярны у россиян, так как стоят дешевле специальных детских удерживающих устройств, к тому же они удобнее в эксплуатации. Сами продавцы также заявляют, что накладки справляются с задачей обеспечения безопасности малышей не хуже кресел.

Однако в Росстандарте с такой позицией не согласны. В ведомстве уверены, что так называемая «направляющая лямка» небезопасна для ребёнка и может привести к травмам. Помимо этого, многие магазины предоставляют «липовые» сертификаты.

В итоге автомобилисты, которые не знают, что использовать треугольник запрещено, верят продавцам и зачастую покупают товар под другим названием. Например, в онлайн-магазинах можно встретить адаптер ремня безопасности, бескаркасное детское кресло или бустер, детское удерживающее устройство.

В федеральном агентстве по техническому регулированию уже добились блокировки продавцов на маркетплейсах. Также информация о некоторых из селлеров была передана в МВД, их уже привлекли к ответственности. Штраф составляет до 20 тысяч рублей.