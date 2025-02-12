Продажи новых машин в Китае рухнули относительно декабря

В Китае зафиксировано самое большое падение продаж машин за последнее время. Продажи автомобилей в КНР в первый месяц года снизились на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 1,81 миллиона единиц. Из них машин местного производства — 1,09 миллиона единиц, сообщает Китайская ассоциация пассажирских автомобилей.

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Это стало первым снижением с сентября 2024 года и самым большим падением почти за год, констатируют эксперты. В сравнении же с данными декабря прошлого года это настоящее обрушение — на 31,9%. И всё это происходит на фоне растущей конкуренции в мире и ещё более жёстком соперничестве на внутреннем рынке.

Традиционно продажи легковых машин в Поднебесной снижаются в первые два месяца любого года из-за смещения сроков празднования Лунного Нового года, который в этом году начался в январе. В прошлом году праздничные дни выпали на февраль.

Отмечается, что в январе выросла реализация автомобилей на новых источниках энергии — электрокаров и гибридов — на 10,5%. Их доля в общем объёме продаж составила 41,2%. Это второй месяц подряд, когда продажи NEV не превышают показатели бензиновых автомобилей.

По словам генерального секретаря ассоциации Цуя Дуншу, преддверие Лунного Нового года — традиционное время, когда растут продажи машин с ДВС. Это связано с высоким спросом со стороны жителей из сельской местности, которые чаще всего именно в это время года приобретают свой первый в жизни автомобиль. И он должен быть с бензиновым двигателем — в сёлах пока настороженно относятся к электротранспорту.

Но по прогнозам ассоциации, в этом году доля NEV поднимется до 57% общего количества проданных машин с 47% в 2024 году. В январе Китай экспортировал 380 тысяч машин, что на 3% превышает показатель за тот же месяц годом ранее.