В Красноярске продают золотую Toyota

На сайте Drom.ru выставили на продажу уникальный премиальный седан Toyota Crown, кузов которого затянут в золотую пленку. Автомобиль находится в Красноярске.

© Российская Газета

Седан 2018 года выпуска оснащен мощным шестицилиндровым двигателем объемом 3,5 литра на 299 лошадиных сил. Как уверяет продавец, машина привезена с японского аукциона, все изменения во внешний вид узаконены, поэтому на седане можно спокойно передвигаться по дорогам общего пользования. Владелец просит за своего железного коня внушительные 4 250 000 рублей.

Toyota Crown в кузове S220 впервые начались выпускать в 2017 году. Машина зарекомендовала себя как одна из самых надежных.

Ранее "РГ" сообщала о том, что в России начались продажи уникального Toyota Highlander.