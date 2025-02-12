Когда выйдет Hyundai Creta третьего поколения

Hyundai Creta в рестайлинговом варианте дебютировала в начале прошлого года. Параллельно с этим компания начала работу над третьей генерацией кроссовера, который, по данным Autocar India, дебютирует в 2027 году.

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Известно о новинке немного. Её кодовое обозначение SX3, местом для выпуска для местного рынка станет завод в Тамилнаде. Издание предполагает, что набор силовых агрегатов останется прежним: дизель на 116 л.с. и бензиновые агрегаты мощностью 115 и 160 л.с.

Есть перспективы появления и гибридной версии, которая составит компанию полностью электрической Крете, выпущенной в прошлом месяце.

В России Hyundai Creta официально представлена в дореформенном варианте второй генерации. Кроссовер выпускается на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге под брендом Solaris. Цена - от 2 650 000 рублей за версию с мотором 1.6 литра мощностью 123 л.с. в паре с АКП, от 2 963 000 рублей - за вариант с двухлитровым двигателем мощностью 150 л.с.