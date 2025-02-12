Люксовый Aurus перейдет на российские шины

Люксовые автомобили Aurus начнут оснащать российскими шинами. Отечественный производитель роскошных автомобилей частично перешёл на российские шины. В частности, как стало известно Quto.ru, покрышки для машин, которые эксплуатируются в Гараже особого назначения (ГОН), отныне разрабатывает компания Gislaved, которая входит в холдинг Кордиант.

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Напомним, минувшей осенью группа компаний «Севергрупп» Алексея Мордашова приобрела у холдинга S8 Capital одного из ведущих российских и европейских производителей шин, автокомпонентов и электроинструментов ГК «Кордиант». Линейка производителя включает в себя легковые шины Cordiant, Tunga, Torero, Gislaved, грузовые — Cordiant Professional и Tyrex, а также продукция «Метеор авто», «Метеор термо» и «Метеор тех».

Ранее были раскрыты российские продажи автомобилей Aurus в 2024 году. За 2024 год в России зарегистрировали 121 новый Aurus против 115 единиц годом ранее. Почти 73 процента продаж обеспечили седаны Senat (88 штук), ещё 24 процента продаж составили кроссоверы Komendant (29 штук), оставшиеся четыре машины — это бронированные минивэны Arsenal.

К слову, владелец уникального российского лимузина должен иметь неограниченный бюджет. Приведённые данные взяты из документации тендера на обслуживание одного из премиальных Aurus в Санкт-Петербурге. Эксперты отмечают, что цены на запчасти и расходники для российского автомобиля представительского класса выглядят невероятно высокими даже для премиального бренда.

Тем временем «Ростех» готовит единую систему обслуживания автомобилей Aurus. Главной задачей системы станет визуализация и отслеживание процессов сервисного обслуживания на каждом этапе жизненного цикла автомобиля. Кроме того, система станет «единым окном» для партнеров бренда по всему спектру вопросов продажи и обслуживания автомобилей. Система работает на отечественном программном обеспечении. Ранее похожее решение было создано для авиационных двигателей.