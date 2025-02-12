Начались продажи пикапа Kia Tasman

Компания Kia сообщила о начале продаж пикапа Tasman на местном рынке, опубликовав его характеристики и цены.

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В Южной Корее пикап будет доступен с бензиновым турбомотором 2.5 литра мощностью 281 л.с. в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. В базовой версии Dynamic с передним приводом цена на новинку составляет 37,5 млн вон (примерно 2,5 млн рублей).

Также "Тасман" представлен ещё в двух моноприводных версиях исполнения, отличающихся опциональным наполнением и декором: Adventure и Extreme стоимостью 41,1 и 44,9 млн вон соответственно (2,71 и 2,91 млн рублей).

Единственная полноприводная комплектация - X-Pro. Кроме стайлинга её отличают дорожный просвет на 28 мм больший, чем у базовой версии, - 252 мм, шины с высоким проектором, наличие электронной блокировки дифференциала и внедорожных режимов. Цена - 52,4 млн вон (3,45 млн рублей).

В России недавно сегмент пикапов пополнился новым Sollers ST8, выпускаемым на УАЗе, стоимостью от 2 820 000 рублей, в ближайшее время на рынок выйдет обновлённый GWM Poer, дореформенная версия которого стоит от 3,5 млн рублей.

Дебют Kia Tasman состоялся в октябре 2024 года.