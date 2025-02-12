Toyota сохранит культовую модель

Еще осенью 2024 года японская компания подтвердила планы по возрождению культовой модели, которая, вопреки трендам, не превратится в электрокар, а сохранит двигатель внутреннего сгорания. Теперь же стало известно, что спорткар сохранит и историческое имя — Toyota продлила права на товарный знак Celica в Японии, Евросоюзе и США, а в Бразилии зарегистрировала за собой и название GR Celica, сообщает Motor1.

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Подготовка к возрождению Toyota Celica ведется, хотя ждать модель на рынке придется долго — ее запустят предположительно лишь в 2028 году. То, что Toyota зарегистрировала название GR Celica, говорит о том, что машина станет частью спортивной линейки, как это уже произошло с купе Supra.

Новинке прочат один из агрегатов, которые Toyota разработает совместно с Subaru и Mazda, — вероятно, речь идет о двухлитровом турбодвигателе следующего поколения. Его мощность составит около 400 лошадиных сил, а «заряженная» версия будет развивать примерно 600 сил. Наконец, Celica может получить систему полного привода от GR Yaris и GR Corolla.

Ходят слухи и о том, что Toyota впервые хочет избавить Celica от переднего расположения силового агрегата и установит двигатель сзади, в пределах базы, как у концепта GR Yaris M.

Ранее был опубликован отчет Toyota о работе в 2024 году: продажи всего японского концерна и у легкового подразделения продемонстрировали падение на 3,7 процента, до 10,82 миллиона штук. Toyota и Lexus реализовали за прошлый год 10 159 336 машин, что на 1,4 процента меньше, чем в 2023-м. На долю бензоэлектрических моделей в общем объеме продаж пришлось 40,8 процента.

Несмотря на снижение показателей, Toyota пятый год подряд удерживает звание крупнейшей автомобильной компании в мире.