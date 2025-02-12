Rivian анонсировал скорую премьеру хардкорного внедорожника

Американский стартап опубликовал серию тизеров, в которых анонсировал намеченную на 19 февраля премьеру загадочной новинки. Картинки сопроводили надписями «что-то меняется на горизонте» и «мираж обретает форму». Судя по изображениям и слухам, через неделю свет увидит некий хардкорный Rivian — возможно, более подготовленный к бездорожью вариант R1S или R1T под индексом R1X.

© Motor.ru

«Окошко» на первом тизере кажется слишком маленьким для боковых стекол Rivian R1S или R2. Вероятно, это и вовсе не окно, а одна из «фишек» пикапа R1T — сквозной багажный тоннель, расположенный между кабиной и грузовой платформой. Его объем на стандартном R1T — 350 литров.

© Rivian

© Rivian

© Rivian

© Rivian

На втором тизере видна часть кузова, принадлежащая, возможно, R1T или R1S. Остальные изображения отвлеченные: на одном видны следы в пустыне, на другом — торчащие из песка шипы.

Американские СМИ полагают, что Rivian готовит R1X — хардкорную версию одной или даже нескольких своих моделей. На рынке США она составит конкуренцию Hummer и новым Scout от Volkswagen, за которыми уже выстроилась очередь.

Дела у Rivian идут неплохо. В прошлом году стартап выпустил 49,5 тысячи электромобилей, а продать удалось больше — 51,6 тысячи единиц. По словам руководства, результаты соответствуют прогнозу.