В России продают уникальный Land Cruiser 300 за ₽33 млн

В России в продажу вышел бронированный Toyota Land Cruiser 300 за ₽33 млн

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В России в продаже появился уникальный внедорожник Toyota Land Cruiser 300 с бензиновым мотором объемом 3,5 литра мощностью 415 л.с. за 33 000 000 руб.

У данного бронированного экземпляра четыре стеклоподъемника с эвакуационными выходами, отдельный выход через заднюю перегородку, система пожаротушения, защита подкапотного пространства и систему связи салон/улица.

У внедорожника доработали тормоза, подвеску и колеса. Экземпляр получил новую тормозную систему для увеличенной массы, пружины, двойные амортизаторы, дополнительную защиту днища.

Автомобиль разработан российской компанией Rida. Он имеет класс защиты B6/B7 по евростандарту CEN 1063 и способен выдержать обстрел из автомата Калашникова и снайперских винтовок.

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