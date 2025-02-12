Экс-завод Volkswagen в Калуге соберет 110 тысяч машин в 2025

Экс-завод Volkswagen в Калуге соберёт 110 тысяч машин в 2025
Бывший калужский завод Volkswagen выпустит 110 тысяч машин за год. Губернатор Калужской области Владислав Шапша во время рабочей встречи с президентом России пообещал серьёзный рост местного автопрома. В частности, если в прошлом году региональные заводы собрали около 13 тысяч единиц техники, то в 2025-ом только на сборочной площадке, ранее принадлежавшей Volkswagen, будет собрано более 110 тысяч автомобилей.
«В этом году у нас на предприятии, бывшем Volkswagen, будет выпущено уже более 110 тысяч автомобилей», — отметил Шапша.
Стоит отметить, что завод пытались запустить в течение всего 2024 года, однако какие машины там собирают, до сих пор неизвестно.
Кроме того, губернатор сообщил, что остальные площадки также постепенно возвращаются к работе.
«Бывший Peugeot-Citroen будет выпускать Haval по контрактной сборке, 25 тысяч автомобилей будет выпущено. И грузовики у нас тоже — уже более двух тысяч автомобилей выпущено», — сообщил политик.
Он подчеркнул, что автокластер Калужской области постепенно возвращается к докризисному уровню производства. На сегодняшний день в него включено порядка трёх десятков предприятий, обеспечивающих работой около 10 тысяч человек.