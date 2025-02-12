Экс-завод Volkswagen в Калуге соберет 110 тысяч машин в 2025

Бывший калужский завод Volkswagen выпустит 110 тысяч машин за год. Губернатор Калужской области Владислав Шапша во время рабочей встречи с президентом России пообещал серьёзный рост местного автопрома. В частности, если в прошлом году региональные заводы собрали около 13 тысяч единиц техники, то в 2025-ом только на сборочной площадке, ранее принадлежавшей Volkswagen, будет собрано более 110 тысяч автомобилей.

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« В э т о м г о д у у н а с н а п р е д п р и я т и и , б ы в ш е м Volkswagen, будет выпущено уже более 110 тысяч автомобилей», — отметил Шапша.

Стоит отметить, что завод пытались запустить в течение всего 2024 года, однако какие машины там собирают, до сих пор неизвестно.

Кроме того, губернатор сообщил, что остальные площадки также постепенно возвращаются к работе.

« Б ы в ш и й P e u g e o t - C i t r o e n б у д е т в ы п у с к а т ь H a v a l п о к о н т р а к т н о й с б о р к е , 2 5 т ы с я ч а в т о м о б и л е й б у д е т в ы п у щ е н о . И г р у з о в и к и у н а с т о ж е — у ж е б о л е е д в у х т ы с я ч а в т о м о б и л е й в ы п у щ е н о » , — с о о б щ и л п о л и т и к .

Он подчеркнул, что автокластер Калужской области постепенно возвращается к докризисному уровню производства. На сегодняшний день в него включено порядка трёх десятков предприятий, обеспечивающих работой около 10 тысяч человек.