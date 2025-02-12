В РФ спрогнозировали рост цен на техосмотр

С начала года в большинстве регионов России стоимость техосмотра выросла более чем на 7%, пишут «Известия».

© Авторадио

В Москве, например, цена для легковых автомобилей увеличилась с 1100 до 1182 рублей, а в Амурской области цена теперь составляет 1700 рублей.

Эксперты прогнозируют, что в течение года тарифы могут вырасти еще на 10%, особенно если возрастут расходы операторов.

Кроме того, ФАС предложила изменить методику расчета цен, и, если инициативу одобрят, минимальная стоимость техосмотра с 2026 года может увеличиться в полтора раза.