Такси опять подорожает

Россиян предупредили о росте цен на услуги такси. Экономист заявил, что поездки на такси в России подорожают от 7 до 19%, но темпы роста будут зависеть от региона. На вариативность будет влиять соотношение спроса и предложения в конкретном населенном пункте, а также актуальная стоимость проезда, её изменение в прошлом году и погодные условия, отметил специалист.

Балынин предупреждает, что подорожание может ещё больше увеличиться, если начнут расти цены на запчасти, сами машины и бензин. По словам экономиста, в больших городах рынок такси довольно конкурентный, поэтому спрос и предложение позволят сформировать рыночную цену, пишет «Газета.Ru».

Спрогнозировано новое подорожание такси в России

Сэкономить на такси, по мнению главного аналитика Neomarkets Олега Калмановича, позволит использование общественного транспорта и ходьба пешком, что к тому же полезно для здоровья. Из более затратных вариантов он предлагает услуги кикшеринга, которые значительно сокращают время в пути до метро и от него. Если маршрут более дальний, то подойдёт аренда велосипедов.