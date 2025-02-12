Porsche разрабатывает новый бензиновый Macan

Porsche уже разрабатывает новый бензиновый Macan, кроссовер замечен на тестах
Бензиновый Porsche Macan второго поколения предсказуемо оказался производной от Audi Q5 третьего поколения, он призван выправить кривую продаж Porsche, загибающуюся из-за завышенных ожиданий от электромобилей.
Неадекватная (завышенная) оценка рыночного потенциала электромобилей привели компанию Porsche на грань кризиса, что выражается в снижении продаж и прибыли, особенно на китайском рынке. В качестве реактивных мер Porsche собирается сокращать рабочих и перекраивает будущую модельную линейку в новой парадигме, которую можно кратко сформулировать так: меньше электромобилей, больше моделей с ДВС. Только в этом году Porsche потратит около 800 млн евро на обновление «углеводородной» линейки, ключевой моделью в ней является среднеразмерный кроссовер Macan, который долгое время был локомотивом продаж и кормил компанию Porsche.
Бензиновый Porsche Macan первого поколения выпускается с 2014 года и является, по сути, техническим клоном Audi Q5 первого поколения. Европейский рынок «первый» Macan покинул в прошлом году из-за ужесточившихся правил кибербезопасности, которым он не соответствует, но пока доступен на других рынках, хотя ясно, что его карьера стремительно движется к закату.
В прошлом году Porsche представила электрический Macan на платформе PPE (Premium Platform Electric) — изначально предполагалось, что он полностью заменит уходящий бензиновый Macan. Сегодня уже очевидно, что электрический Macan не будет продаваться в таких же количествах, как бензиновый, поэтому Porsche в пожарном порядке разрабатывает бензиновый Macan второго поколения, о чём, впрочем, пока официально не объявлено.
На днях фотошпионы нащёлкали новые модели Porsche во время дорожных тестов на севере Европы, среди них был и новый бензиновый Macan, точнее закамуфлированный Audi Q5 третьего поколения с изменённой формой бамперов — фотографии можно посмотреть, например, на сайте Carscoops. Напомним, что «третий» Audi Q5 справил премьеру в сентябре прошлого года, в его основе лежит платформа PPC (Premium Platform Combustion), пока он предлагается всего в дух бензиновых версиях — базовой Q5 2.0 TFSI (204 л.с.) и спортивной SQ5 3.0 TFSI (367 л.с.). В аналогичных версиях предлагается и новый купеобразный Audi Q5 Sportback.
За основу тестового прототипа нового бензинового Макана взята ещё не вышедшая plug-in гибридная версия «третьего» Audi Q5, на что указывают для люка на задних крыльях (справа и слева). Возможно, новый бензиновый Macan будет предлагаться только как plug-in гибрид — во всяком случае, в Европе, чтобы Porsche могла вписаться в требуемый норматив по выбросам СО2, но на других рынках, например, в США и на Ближнем Востоке, вполне можно ожидать и чисто бензиновых версий без электрических довесков.
Добавим, что бензиновые версии Cayenne и Panamera в свете новых рыночных реалий надолго останутся в модельном ряду Porsche, а у грядущего флагманского электрического кроссовера, известного как проект K1, тоже, по слухам, будет версия с ДВС, в связи с чем весь проект К1 отложен на неопределённый срок, так как ему необходим реинжиниринг.
Единственная модель, которая рискует остаться без ДВС, — это младший спорткар Porsche 718: пока нет никакой информации о том, что в новом поколении у него будут бензиновые версии. Между тем электрический Porsche 718 задерживается из-за проблем с поставщиком батарей и других технических трудностей, тогда как его бензиновый предшественник уже практически покинул европейский рынок вслед за бензиновым Macan — в продаже остались только дорогие топовые версии RS.