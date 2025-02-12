Porsche разрабатывает новый бензиновый Macan

Бензиновый Porsche Macan второго поколения предсказуемо оказался производной от Audi Q5 третьего поколения, он призван выправить кривую продаж Porsche, загибающуюся из-за завышенных ожиданий от электромобилей.

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Неадекватная (завышенная) оценка рыночного потенциала электромобилей привели компанию Porsche на грань кризиса, что выражается в снижении продаж и прибыли, особенно на китайском рынке. В качестве реактивных мер Porsche собирается сокращать рабочих и перекраивает будущую модельную линейку в новой парадигме, которую можно кратко сформулировать так: меньше электромобилей, больше моделей с ДВС. Только в этом году Porsche потратит около 800 млн евро на обновление «углеводородной» линейки, ключевой моделью в ней является среднеразмерный кроссовер Macan, который долгое время был локомотивом продаж и кормил компанию Porsche.

Бензиновый Porsche Macan первого поколения выпускается с 2014 года и является, по сути, техническим клоном Audi Q5 первого поколения. Европейский рынок «первый» Macan покинул в прошлом году из-за ужесточившихся правил кибербезопасности, которым он не соответствует, но пока доступен на других рынках, хотя ясно, что его карьера стремительно движется к закату.

В прошлом году Porsche представила электрический Macan на платформе PPE (Premium Platform Electric) — изначально предполагалось, что он полностью заменит уходящий бензиновый Macan. Сегодня уже очевидно, что электрический Macan не будет продаваться в таких же количествах, как бензиновый, поэтому Porsche в пожарном порядке разрабатывает бензиновый Macan второго поколения, о чём, впрочем, пока официально не объявлено.

На днях фотошпионы нащёлкали новые модели Porsche во время дорожных тестов на севере Европы, среди них был и новый бензиновый Macan, точнее закамуфлированный Audi Q5 третьего поколения с изменённой формой бамперов — фотографии можно посмотреть, например, на сайте Carscoops. Напомним, что «третий» Audi Q5 справил премьеру в сентябре прошлого года, в его основе лежит платформа PPC (Premium Platform Combustion), пока он предлагается всего в дух бензиновых версиях — базовой Q5 2.0 TFSI (204 л.с.) и спортивной SQ5 3.0 TFSI (367 л.с.). В аналогичных версиях предлагается и новый купеобразный Audi Q5 Sportback.

За основу тестового прототипа нового бензинового Макана взята ещё не вышедшая plug-in гибридная версия «третьего» Audi Q5, на что указывают для люка на задних крыльях (справа и слева). Возможно, новый бензиновый Macan будет предлагаться только как plug-in гибрид — во всяком случае, в Европе, чтобы Porsche могла вписаться в требуемый норматив по выбросам СО2, но на других рынках, например, в США и на Ближнем Востоке, вполне можно ожидать и чисто бензиновых версий без электрических довесков.

Добавим, что бензиновые версии Cayenne и Panamera в свете новых рыночных реалий надолго останутся в модельном ряду Porsche, а у грядущего флагманского электрического кроссовера, известного как проект K1, тоже, по слухам, будет версия с ДВС, в связи с чем весь проект К1 отложен на неопределённый срок, так как ему необходим реинжиниринг.

Единственная модель, которая рискует остаться без ДВС, — это младший спорткар Porsche 718: пока нет никакой информации о том, что в новом поколении у него будут бензиновые версии. Между тем электрический Porsche 718 задерживается из-за проблем с поставщиком батарей и других технических трудностей, тогда как его бензиновый предшественник уже практически покинул европейский рынок вслед за бензиновым Macan — в продаже остались только дорогие топовые версии RS.