В семейство Audi Q4 e-tron вернулась версия начального уровня

Исполнение с индексом 40 есть как у «обычного» полностью электрического паркетника немецкой марки, так и у его купеобразной версии. Запас хода на одной зарядке у этих модификаций равен 412 и 423 км соответственно.

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Марка Audi, входящая в немецкий концерн Volkswagen, представила серийные версии компактных кроссоверов Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron, базирующиеся на модульной платформе MEB, весной 2021 года. Обновление эти «зелёные» паркетники пережили осенью 2023-го. Показатели их продаж на старосветском рынке в целом неплохие. По данным JATO Dynamics, за прошлый год Audi Q4 e-tron разошёлся в Европе тиражом в 48 094 экземпляров (на 2% больше, чем годом ранее), а выбор в пользу Q4 Sportback e-tron за тот же период сделали 21 189 клиентов (на 5% меньше).

Теперь в компании рассказали о том, что в середине текущего месяца на рынок вернётся версия начального уровня с индексом 40. Она будет доступна и для «обычного» электрического паркетника, и для его купеобразной версии. Отметим, согласно официальному сайту бренда на домашнем рынке, в Германии, сейчас стартовые исполнения модели имеют дополнительный индекс 45 (хотя ещё летом прошлого года было анонсировано возвращение базовой версии с индексом 35), а топовые – 55.

Audi Q4 40 e-tron и Q4 40 Sportback e-tron оснащаются тяговой батареей ёмкостью 63 кВт*ч (потребителю из них доступно 59 кВт*ч). Запас хода на одной зарядке у паркетника со стандартной крышей равен 412 км, тогда как дальнобойность кросс-купе с этим аккумулятором составляет 423 км. При быстрой зарядке пополнить батарею с 10 до 80% можно за 24 минуты; а за 10 минут зарядки батареи хватит примерно на 150-155 км (в зависимости от версии).

Паркетники в версии начального уровня оснащаются единственным 204-сильным электромотором, расположенным на задней оси. На разгон с места до «сотни» им требуется 8,1 секунды, а максимальная скорость равна 160 км/ч. Audi Q4 40 e-tron и Q4 40 Sportback e-tron могут буксировать прицеп массой до 1000 кг при 12-процентном уклоне и 1200 кг – при 8-процентном уклоне.

В список стандартного оборудования вернувшейся версии «зелёных» кроссоверов входят: подогрев передних кресел, электропривод багажной двери, которую можно открывать с помощью движения ног, виртуальный щиток приборов диагональю 10,25 дюйма, а также мультимедиа с интегрированной навигационной системой Audi MMI.

Стоимость Audi Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron в исполнении начального уровня уже известна. На домашнем рынке, в Германии, «обычный» кроссовер с индексом 40 обойдётся минимум в 46 150 евро (эквивалентно примерно 4,49 млн рублей по текущему курсу), а цена его купеобразной модификации стартует с отметки 48 150 евро (около 4,69 млн рублей).

Как Kolesa.ru сообщал в конце прошлого месяца, сейчас Audi готовится к скорому закрытию своего завода в Брюсселе (Бельгия): на нём пока что налажен выпуск полностью электрических кроссоверов Q8 e-tron и Q8 Sportback e-tron. Известно, что последний экземпляр сойдёт с конвейера 28 февраля.