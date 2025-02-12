С аукциона продадут редкий рестомод «воздушного» Porsche 911

Рестомод с именем как у бриллианта предварительно оценили в 2,6—3 миллиона фунтов стерлингов. Он оснащен 500-сильным «атмосферником», механической коробкой передач, магниевыми колесами и окрашен краской Mercedes-Benz Brilliant Blue Metallic.

© Motor.ru

Одним из лотов стартующего через несколько дней аукциона Sotheby’s в английском Чобхэме станет редкое купе Singer DLS. К его созданию привлекли фирму Williams Advanced Engineering вместе с легендарным мотористом Porsche Хансом Мецгером, и результатом их совместной работы стал самый совершенный Porsche 911 с воздушным двигателем.

© Sotheby’s

© Sotheby’s

© Sotheby’s

© Sotheby’s

Двухдверке достался спроектированный практически с нуля «оппозитник» 4.0 мощностью около 500 лошадиных сил, шестиступенчатая «механика» Hewland в магниевом корпусе и углерод-керамические тормоза Brembo как у Bugatti Chiron. В подвеске появились настраиваемые амортизаторы EXE-TC, а в салоне — кресла Recaro и руль Momo.

© Sotheby’s

© Sotheby’s

У этого экземпляра DLS есть даже собственное имя — Oppenheimer Commission. Название отсылает не к создателю атомной бомбы, а к ярко-голубому бриллианту Oppenheimer Blue весом 14,62 карата, который до 2017 года оставался самым дорогим драгоценным камнем, когда-либо проданным на аукционе. Кузов рестомода окрашен в мерседесовский Brilliant Blue Metallic, а детали из видимого углепластика покрыты темно-синим глянцевым лаком.

© Sotheby’s

© Sotheby’s

© Sotheby’s

© Sotheby’s

© Sotheby’s

© Sotheby’s

Всего в мире насчитается 75 подобных машин (по другим данным — 69), и продают их примерно за одни и те же деньги. В начале 2024 года аналогичный Singer DLS оценили в 2,5 миллиона фунтов стерлингов, а Oppenheimer Commission планируют продать за 2,6—3 миллиона.