Новые Rolls-Royce Cullinan привезли в РФ

Как удалось выяснить "Российской газете", сразу в нескольких автосалонах РФ появились в продаже премиальные Rolls-Royce Cullinan 2025 года выпуска.

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Кроссовер популярной британской марки, получивший свое название в честь крупнейшего алмаза в истории человечества, является самым роскошным транспортным средством в своем классе. Под капотом "британца" находится двенадцатицилиндровый турбированный бензиновый мотор объемом 6,75 литров и мощностью 571 л.с, работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Оба узла разработаны совместно с BMW, которая на данный момент владеет британской компанией.

Как утверждают продавцы, все машины находятся в максимальной комплектации, имеют оформленный электронный паспорт транспортного средства, а утильсбор уплачен в полном объеме. Стоимость люксовых автомобилей начинает от 98 млн рублей и доходят до отметки в 105 млн рублей.

Ранее "РГ" писала о том, что в РФ стартовали продажи новых BMW X3.