Таксист получил штраф за страстных енотов на крыше

За спаривание енотов на крыше машины водитель получил штраф. Нетривиальная история обернулась для жителя Сочи административным протоколом по части 1 статьи 12.21 КоАП РФ за нарушение правил перевозки.

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Пресс-служба городского УВД сообщила, что водитель вместе с животными был остановлен правоохранителями и доставлен в отдел полиции, где он рассказал о произошедшем.

Пользователи соцсетей предположили, что водитель был не в курсе, что у него на крыше творится оргия. Выяснилось, что мужчина решил помочь знакомому с перевозкой енотов, а чтобы они не испачкали салон, посадил их на крышу машины. В результате экстремального путешествия животные не пострадали и чувствуют себя гораздо лучше их персонального водителя.

За нарушение таксисту грозит штраф в 500 рублей.

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