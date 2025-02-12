Штрафы для одной категории водителей собрались повысить в четыре раза

В России собрались в четыре раза повысить штрафы для дальнобойщиков за неуплату проезда по платным дорогам. Соответствующий законопроект одобрила Госдума в первом чтении, документ опубликован на портале нижней палаты парламента.

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Если законопроект примут, штраф для этой категории водителей вырастет с 5 тысяч до 20 тысяч рублей. Авторы инициативы пояснили, что в настоящее время при тарифах в 3,05 рубля за километр пройденного пути грузоперевозчикам выгоднее оплачивать штраф, чем сам проезд.

По итогам 2023 года число подобных случаев выросло на 64 процента. Из-за этого федеральный бюджет мог недополучить миллиарды рублей за год.

Ранее в Санкт-Петербурге собрались утроить штрафы для пассажиров, не оплативших проезд в общественном транспорте. Сейчас безбилетники рискуют получить административный штраф в размере 500 рублей. Если новый законопроект примут, сумма вырастет до 1,5 тысячи рублей.