В Exlantix рассказали об оснащении кроссовера ET для РФ

Exlantix раскрыл подробности об оснащении кроссовера ET для РФ. В преддверии скорого начала продаж на российском рынке нового паркетника производитель частично рассекретил его оснащение. Об этом говорится в сообщении компании, которое поступило в редакцию Quto.ru.

© Quto.ru

Так, на всех машинах в нашей стране будут установлены система полного привода с электронной имитацией блокировок и предустановленные режимы езды, в том числе внедорожные «Снег» и «Песок». Производитель отмечает, что последний позволяет преодолевать сложные участки дороги с уклоном до 50%.

Помимо этого, все паркетники на российском рынке обзаведутся пневмоподвеской с системой адаптации жёсткости амортизаторов и возможностью регулировать дорожный просвет до 240 мм. С максимальным клиренсом модель сможет двигаться со скоростью до 40 км/ч.

© Exlantix

© Exlantix

© Exlantix

На сегодняшний день Exlantix проводит дорожные тесты своих автомобилей, во время которых проверяется работа электронныхводительских ассистентов и адаптивной системы демпфирования, а также поведение машин на разных покрытиях в зимних условиях.

На старте продаж на российском рынке будут представлены две модели бренда: четрёхдверное купе ES и кроссовер ET. Обе модели будут предложены с электрической и гибридной силовой установкой, в состав которой входят 1,5-литровый бензиновый турбомотор, работающий как генератор, питающий аккумулятор ёмкостью 43 кВтч.