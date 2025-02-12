В России представлен новый автомобильный бренд Tenet

Компания "АГР" официально сообщила о планах по выпуску автомобилей под ещё одним брендом Tenet. Краткий анонс сопровождает тизерное изображение.

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На тизере - приподнятый полог, который обнажает часть передка первой модели Tenet. Предположительно, за основу был взят кроссовер марки Chery семейства Tiggo 7.

В этом есть логика. Ранее "РГ" сообщала, что Chery планирует вывести на российский рынок новый Tiggo 7L, который будет какое-то время продаваться параллельно с текущим, представленным летом 2024 года. Именно этот "параллельный" мог быть отдан группе "АГР" для выпуска под брендом Tenet.

Если это так, то новинку от "АГР" предложат с мотором 1.5 литра мощностью 150 л.с. в паре с 7-ступенчатым роботом, с передним и полным типами привода. "Оригинал" стоит 2,78-3,12 млн рублей. Вероятно, Tenet окажется дешевле.

Таким образом, в России будет представлено несколько модификаций Tiggo 7: оригинальный Tiggo 7 Pro Max, ребрендинговый Xcite X-Cross 7 и Tenet.