В РФ продолжают продавать новые Kia Soul от "Автотора", выпущенные в 2022 году

Ещё в сентябре 2024 года "РГ" писала о том, что дилеры продают новые Kia Soul отечественной сборки. Авто без пробега, но выпущены в 2022 году. Машины покупают неохотно: они до сих пор есть в наличии, сообщает Tarantas.news.

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Дилер предлагает "Соул" в комплектации Prestige с бензиновым атмосферником объемом 1,6 литра мощностью 123 л.с, 6-ступенчатым классическим автоматом, передним приводом. Цена - 3,1 млн рублей.

Примечательно, что в сентябре дилеры были скромнее в плане прайса, предлагая аналогичный Kia Soul за 2,3 млн рублей.

Накануне "РГ" писала, что в РФ можно купить новый Toyota Land Cruiser 2022 ода без пробега, однако целесообразность такой покупки, сравнивая цены на прошлогодние авто, находится по вопросом.