Перспективный кроссовер и Lada T-134: АвтоВАЗ представил новые модели машин
АвтоВАЗ представил новые модели машин, которые завод собирается выпустить. Расскажем об этих машинах подробнее.
Перспективный кроссовер Lada на базе Vesta, именуемый пока B+/B-Plus Cross. Публичная премьера Lada B-Cross - такое имя значится на табличке макета, установленной на месте госномера, - запланирована на лето.
У грядущих новинок есть все шансы найти своего покупателя.
Еще одна модель от АвтоВАЗа, которая должна потрясти мир, ну или как минимум некоторое количество человек, которые разбираются в машинах. Это Lada T-134. Почти как танк, по названию. Это тоже кроссовер, тоже на базе Lada Vesta, но с нарочито внедорожной внешностью. Преемник "Нивы". Но именно Т-134 вызвал огромное количество комментариев.
Комментарии
Максим Ракитин, главный редактор автомобильного портала Quto:
- Ушли, мне кажется, в дизайне от строгой маттиновской истории (Стив Маттин - бывший дизайнер АвтоВАЗа. - Прим. "РГ"), немножечко по-восточному они выглядят. Ну сейчас в принципе все машины становятся похожими на азиатские.
Что касается цены, здесь все будет зависеть исключительно от локализации. Понятное дело, что стоимость будет в рынке, это не будет демпинг. Но цена должна быть конкурентоспособная. Если комплектующих импортных будет много, то тут сложнее ее обеспечить. Если их будет меньше, тогда, конечно, у завода появится возможность лавировать по цене и сформировать ее как раз такой, которая в сегменте была бы конкурентоспособной.
Понятно, что АвтоВАЗ будет соперничать с китайцами. Сейчас нет других вариантов. Все будет зависеть опять же от того, насколько к тому времени, как модели появятся на конвейере, они будут отвечать времени и насколько к тому времени уже китайцы уйдут вперед. Мы понимаем, что то, что раньше в автопроме занимало три-пять лет, у китайцев занимает полгода.
Теперь по поводу названия - T-134. Ну, определенный символизм проглядывается, но не стоит делать на него упор. Это технический индекс модели, и АвтоВАЗ выпускает машины под именами собственными, и я думаю, что здесь будет то же самое. Соответственно, название будет другое.
Александр Шапринский, коммерческий директор сети дилерских центров "Прагматика":
- Дилерская сеть Lada и почитатели марки, конечно, ждут появления модели B-Cross. Это городской кроссовер, доступный по цене, удобный и интересный для молодой аудитории. С новым кроссовером Lada составит конкуренцию нынешним китайским бестселлерам. Например, Haval Jolion или Geely Coolray/Cityray. Преимуществами автомобиля станут доступные по цене техобслуживание и запчасти.
С учетом роста доверия к бренду Lada у B-Cross есть все шансы оттянуть часть покупателей у китайских брендов. В структуре продаж марки кроссовер способен занять до 15%.
Егор Васильев, автоэксперт:
- Тольяттинцы показали прототип минивэна. И это не первый опыт заводчан в создании автомобилей данного класса. Некоторые еще помнят ВАЗ "Надежда" или ВАЗ-2120, построенный на базе "Нивы" ВАЗ-2121. Любопытное совпадение. Этот минивэн выпускался с 1998 по 2006 год по обходным технологиям. Впрочем, по вазовским меркам серия была микроскопической - всего 8000 авто. Так что минивэн - это возврат к истории. Появление подобной модели должно позволить АвтоВАЗу расширить аудиторию потенциальных покупателей. Главное, чтобы по своим базовым характеристикам он попал в нишу, где вместительность и надежность перевешивают наличие продвинутых информационно-развлекательных систем и прочих технологий комфорта. В минивэне предположительно будет использоваться платформа Vesta с соответствующими трансмиссиями и силовыми агрегатами. Но есть опасение, что B-Van может оказаться конкурентом того же Largus, что не лучшим образом скажется на заводе.
Александр Ростарчук, главный редактор портала "АвтоВзгляд":
- Вполне понятно, почему АвтоВАЗ так долго тянул с расширением своей модельной линейки за счет кроссоверов. Тольяттинцам вполне хватало доброй старой "Нивы", которая для них стала поистине золотой жилой. Вложенные в производство модели ВАЗ-2121 и ее дальнейших реинкарнаций деньги "отбились" давным-давно, так что продажа каждого экземпляра "проходимца" давали и дают заводчанам чистейшую прибыль. При довольно стабильном спросе: только в прошлом году было продано около 100 000 Lada Niva Legend и Lada Niva Travel вместе взятых. Однако вопрос, как долго абсолютно во всех смыслах устаревшие машины, давно не отвечающие требованиям массового покупателя, будут востребованы, с каждым годом становился для нашего автогиганта все актуальнее. В итоге вот-вот на рынок выйдет кроссовер Lada B-Cross, а еще года через три и SUV, пока носящий название T-134. Но вот найдут ли они своего покупателя или провалятся так же, как провалился приподнятый хетчбэк Lada Xray, который в Тольятти почему-то считали чуть ли не стопроцентным "паркетником"? С одной стороны, у грядущих новинок есть все шансы найти своего покупателя. Обе машины выглядят актуально, вполне в трендах мирового автопрома. Одна - послащавее, вторая - побрутальнее. Другое дело, что внедорожные способности и той, и другой явно не сравнятся с "Нивой", хотя у "сто тридцать четвертой" в этом смысле еще не все ясно и, как говорится, возможны варианты.
Впрочем, тут важен совсем иной аспект: сколько вазовские кроссоверы будут стоить и с кем конкурировать.
Анастасия Байбароша, руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК "Альфа-Лизинг":
- Говорить о стоимости пока рано, так как процесс постановки новой модели на конвейер может занимать до двух лет. Обычно на разработку нового автомобиля с нуля уходит 5-6 лет, но в данном случае большая часть работы (выбор платформы, дизайн и так далее) уже сделана. Кроме того, надо подготовить к производству и конвейер. Все представленные автомобили относятся к В-классу. Если сравнивать с авто европейских брендов, то это Renault Duster или Hyundai Creta, а если с китайскими автомобилями, то это Changan CS35 Plus, Geely Coolray, Chery Tiggo 4 или Haval Jolion. Китайские конкуренты стоят в районе 2 млн рублей. Автомобили АвтоВАЗа примерно на 15-20% дешевле (например, если сравнить цены на Lada Vesta и Changan Alsvin). Та же ценовая политика может применяться и для кроссоверов, а значит, если бы B-Cross поступил в продажу сегодня, то стоил бы 1,7 млн в базовой комплектации. Т-134 и B-Van могли бы продаваться по цене 1,5 млн и 1,6 млн рублей соответственно. Но минивэн - не самый популярный сегодня кузов. Многие автопроизводители из-за низкого спроса давно отказались от его выпуска. Эту нишу заняли кроссоверы - по сути, те же минивэны, но с увеличенным дорожным просветом. Выпускать такой автомобиль рискованно. Именно поэтому пока готов только макет, по отзывам на который и будет приниматься решение по дальнейшей разработке. С другой стороны, минивэн нужен бизнесу - таксопаркам, службам доставки и не только, поэтому на некоторый устойчивый спрос можно рассчитывать. Чтобы производство той или иной модели автомобиля не было убыточным, необходимо продавать ежегодно минимум 20-25 тысяч экземпляров. Для сравнения, универсалов Lada Vesta SW в 2024 году было продано около 40 тысяч. Если B-Van будет продаваться так же успешно, то модель обязательно появится на дороге.