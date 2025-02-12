Перспективный кроссовер и Lada T-134: АвтоВАЗ представил новые модели машин

АвтоВАЗ представил новые модели машин, которые завод собирается выпустить. Расскажем об этих машинах подробнее.

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Перспективный кроссовер Lada на базе Vesta, именуемый пока B+/B-Plus Cross. Публичная премьера Lada B-Cross - такое имя значится на табличке макета, установленной на месте госномера, - запланирована на лето.

У грядущих новинок есть все шансы найти своего покупателя.

Еще одна модель от АвтоВАЗа, которая должна потрясти мир, ну или как минимум некоторое количество человек, которые разбираются в машинах. Это Lada T-134. Почти как танк, по названию. Это тоже кроссовер, тоже на базе Lada Vesta, но с нарочито внедорожной внешностью. Преемник "Нивы". Но именно Т-134 вызвал огромное количество комментариев.

Комментарии

Максим Ракитин, главный редактор автомобильного портала Quto:

- У ш л и , м н е к а ж е т с я , в д и з а й н е о т с т р о г о й м а т т и н о в с к о й и с т о р и и (Стив Маттин - бывший дизайнер АвтоВАЗа. - Прим. "РГ"), немножечко по-восточному они выглядят. Ну сейчас в принципе все машины становятся похожими на азиатские.

Ч т о к а с а е т с я ц е н ы , з д е с ь в с е б у д е т з а в и с е т ь и с к л ю ч и т е л ь н о о т л о к а л и з а ц и и . П о н я т н о е д е л о , ч т о с т о и м о с т ь б у д е т в р ы н к е , э т о н е б у д е т д е м п и н г . Н о ц е н а д о л ж н а б ы т ь к о н к у р е н т о с п о с о б н а я . Е с л и к о м п л е к т у ю щ и х и м п о р т н ы х б у д е т м н о г о , т о т у т с л о ж н е е е е о б е с п е ч и т ь . Е с л и и х б у д е т м е н ь ш е , т о г д а , к о н е ч н о , у з а в о д а п о я в и т с я в о з м о ж н о с т ь л а в и р о в а т ь п о ц е н е и с ф о р м и р о в а т ь е е к а к р а з т а к о й , к о т о р а я в с е г м е н т е б ы л а б ы к о н к у р е н т о с п о с о б н о й .

П о н я т н о , ч т о АвтоВАЗ будет соперничать с китайцами. Сейчас нет других вариантов. Все будет зависеть опять же от того, насколько к тому времени, как модели появятся на конвейере, они будут отвечать времени и насколько к тому времени уже китайцы уйдут вперед. Мы понимаем, что то, что раньше в автопроме занимало три-пять лет, у китайцев занимает полгода.

Т е п е р ь п о п о в о д у н а з в а н и я - T - 1 3 4 . Н у , о п р е д е л е н н ы й с и м в о л и з м п р о г л я д ы в а е т с я , н о н е с т о и т д е л а т ь н а н е г о у п о р . Э т о т е х н и ч е с к и й и н д е к с м о д е л и , и АвтоВАЗ выпускает машины под именами собственными, и я думаю, что здесь будет то же самое. Соответственно, название будет другое.

Александр Шапринский, коммерческий директор сети дилерских центров "Прагматика":

- Д и л е р с к а я с е т ь Lada и почитатели марки, конечно, ждут появления модели B-Cross. Это городской кроссовер, доступный по цене, удобный и интересный для молодой аудитории. С новым кроссовером Lada составит конкуренцию нынешним китайским бестселлерам. Например, Haval Jolion или Geely Coolray/Cityray. Преимуществами автомобиля станут доступные по цене техобслуживание и запчасти.

С у ч е т о м р о с т а д о в е р и я к б р е н д у Lada у B-Cross есть все шансы оттянуть часть покупателей у китайских брендов. В структуре продаж марки кроссовер способен занять до 15%.

Егор Васильев, автоэксперт:

- Т о л ь я т т и н ц ы п о к а з а л и п р о т о т и п м и н и в э н а . И э т о н е п е р в ы й о п ы т з а в о д ч а н в с о з д а н и и а в т о м о б и л е й д а н н о г о к л а с с а . Н е к о т о р ы е е щ е п о м н я т ВАЗ "Надежда" или ВАЗ-2120, построенный на базе "Нивы" ВАЗ-2121. Любопытное совпадение. Этот минивэн выпускался с 1998 по 2006 год по обходным технологиям. Впрочем, по вазовским меркам серия была микроскопической - всего 8000 авто. Так что минивэн - это возврат к истории. Появление подобной модели должно позволить АвтоВАЗу расширить аудиторию потенциальных покупателей. Главное, чтобы по своим базовым характеристикам он попал в нишу, где вместительность и надежность перевешивают наличие продвинутых информационно-развлекательных систем и прочих технологий комфорта. В минивэне предположительно будет использоваться платформа Vesta с соответствующими трансмиссиями и силовыми агрегатами. Но есть опасение, что B-Van может оказаться конкурентом того же Largus, что не лучшим образом скажется на заводе.

Александр Ростарчук, главный редактор портала "АвтоВзгляд":

- В п о л н е п о н я т н о , п о ч е м у АвтоВАЗ так долго тянул с расширением своей модельной линейки за счет кроссоверов. Тольяттинцам вполне хватало доброй старой "Нивы", которая для них стала поистине золотой жилой. Вложенные в производство модели ВАЗ-2121 и ее дальнейших реинкарнаций деньги "отбились" давным-давно, так что продажа каждого экземпляра "проходимца" давали и дают заводчанам чистейшую прибыль. При довольно стабильном спросе: только в прошлом году было продано около 100 000 Lada Niva Legend и Lada Niva Travel вместе взятых. Однако вопрос, как долго абсолютно во всех смыслах устаревшие машины, давно не отвечающие требованиям массового покупателя, будут востребованы, с каждым годом становился для нашего автогиганта все актуальнее. В итоге вот-вот на рынок выйдет кроссовер Lada B-Cross, а еще года через три и SUV, пока носящий название T-134. Но вот найдут ли они своего покупателя или провалятся так же, как провалился приподнятый хетчбэк Lada Xray, который в Тольятти почему-то считали чуть ли не стопроцентным "паркетником"? С одной стороны, у грядущих новинок есть все шансы найти своего покупателя. Обе машины выглядят актуально, вполне в трендах мирового автопрома. Одна - послащавее, вторая - побрутальнее. Другое дело, что внедорожные способности и той, и другой явно не сравнятся с "Нивой", хотя у "сто тридцать четвертой" в этом смысле еще не все ясно и, как говорится, возможны варианты.

Впрочем, тут важен совсем иной аспект: сколько вазовские кроссоверы будут стоить и с кем конкурировать.

Анастасия Байбароша, руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК "Альфа-Лизинг":