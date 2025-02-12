Перспективный кроссовер и Lada T-134: АвтоВАЗ представил новые модели машин

АвтоВАЗ представил новые модели машин, которые завод собирается выпустить. Расскажем об этих машинах подробнее.

Перспективный кроссовер и Lada T-134: АвтоВАЗ представил новые модели машин
© Российская Газета

Перспективный кроссовер Lada на базе Vesta, именуемый пока B+/B-Plus Cross. Публичная премьера Lada B-Cross - такое имя значится на табличке макета, установленной на месте госномера, - запланирована на лето.

У грядущих новинок есть все шансы найти своего покупателя.

Еще одна модель от АвтоВАЗа, которая должна потрясти мир, ну или как минимум некоторое количество человек, которые разбираются в машинах. Это Lada T-134. Почти как танк, по названию. Это тоже кроссовер, тоже на базе Lada Vesta, но с нарочито внедорожной внешностью. Преемник "Нивы". Но именно Т-134 вызвал огромное количество комментариев.

Комментарии

Максим Ракитин, главный редактор автомобильного портала Quto:

- Ушли, мне кажется, в дизайне от строгой маттиновской истории (Стив Маттин - бывший дизайнер АвтоВАЗа. - Прим. "РГ"), немножечко по-восточному они выглядят. Ну сейчас в принципе все машины становятся похожими на азиатские.
Что касается цены, здесь все будет зависеть исключительно от локализации. Понятное дело, что стоимость будет в рынке, это не будет демпинг. Но цена должна быть конкурентоспособная. Если комплектующих импортных будет много, то тут сложнее ее обеспечить. Если их будет меньше, тогда, конечно, у завода появится возможность лавировать по цене и сформировать ее как раз такой, которая в сегменте была бы конкурентоспособной.
Понятно, что АвтоВАЗ будет соперничать с китайцами. Сейчас нет других вариантов. Все будет зависеть опять же от того, насколько к тому времени, как модели появятся на конвейере, они будут отвечать времени и насколько к тому времени уже китайцы уйдут вперед. Мы понимаем, что то, что раньше в автопроме занимало три-пять лет, у китайцев занимает полгода.
Теперь по поводу названия - T-134. Ну, определенный символизм проглядывается, но не стоит делать на него упор. Это технический индекс модели, и АвтоВАЗ выпускает машины под именами собственными, и я думаю, что здесь будет то же самое. Соответственно, название будет другое.

Александр Шапринский, коммерческий директор сети дилерских центров "Прагматика":

- Дилерская сеть Lada и почитатели марки, конечно, ждут появления модели B-Cross. Это городской кроссовер, доступный по цене, удобный и интересный для молодой аудитории. С новым кроссовером Lada составит конкуренцию нынешним китайским бестселлерам. Например, Haval Jolion или Geely Coolray/Cityray. Преимуществами автомобиля станут доступные по цене техобслуживание и запчасти.
С учетом роста доверия к бренду Lada у B-Cross есть все шансы оттянуть часть покупателей у китайских брендов. В структуре продаж марки кроссовер способен занять до 15%.

Егор Васильев, автоэксперт:

- Тольяттинцы показали прототип минивэна. И это не первый опыт заводчан в создании автомобилей данного класса. Некоторые еще помнят ВАЗ "Надежда" или ВАЗ-2120, построенный на базе "Нивы" ВАЗ-2121. Любопытное совпадение. Этот минивэн выпускался с 1998 по 2006 год по обходным технологиям. Впрочем, по вазовским меркам серия была микроскопической - всего 8000 авто. Так что минивэн - это возврат к истории. Появление подобной модели должно позволить АвтоВАЗу расширить аудиторию потенциальных покупателей. Главное, чтобы по своим базовым характеристикам он попал в нишу, где вместительность и надежность перевешивают наличие продвинутых информационно-развлекательных систем и прочих технологий комфорта. В минивэне предположительно будет использоваться платформа Vesta с соответствующими трансмиссиями и силовыми агрегатами. Но есть опасение, что B-Van может оказаться конкурентом того же Largus, что не лучшим образом скажется на заводе.

Александр Ростарчук, главный редактор портала "АвтоВзгляд":

- Вполне понятно, почему АвтоВАЗ так долго тянул с расширением своей модельной линейки за счет кроссоверов. Тольяттинцам вполне хватало доброй старой "Нивы", которая для них стала поистине золотой жилой. Вложенные в производство модели ВАЗ-2121 и ее дальнейших реинкарнаций деньги "отбились" давным-давно, так что продажа каждого экземпляра "проходимца" давали и дают заводчанам чистейшую прибыль. При довольно стабильном спросе: только в прошлом году было продано около 100 000 Lada Niva Legend и Lada Niva Travel вместе взятых. Однако вопрос, как долго абсолютно во всех смыслах устаревшие машины, давно не отвечающие требованиям массового покупателя, будут востребованы, с каждым годом становился для нашего автогиганта все актуальнее. В итоге вот-вот на рынок выйдет кроссовер Lada B-Cross, а еще года через три и SUV, пока носящий название T-134. Но вот найдут ли они своего покупателя или провалятся так же, как провалился приподнятый хетчбэк Lada Xray, который в Тольятти почему-то считали чуть ли не стопроцентным "паркетником"? С одной стороны, у грядущих новинок есть все шансы найти своего покупателя. Обе машины выглядят актуально, вполне в трендах мирового автопрома. Одна - послащавее, вторая - побрутальнее. Другое дело, что внедорожные способности и той, и другой явно не сравнятся с "Нивой", хотя у "сто тридцать четвертой" в этом смысле еще не все ясно и, как говорится, возможны варианты.

Впрочем, тут важен совсем иной аспект: сколько вазовские кроссоверы будут стоить и с кем конкурировать.

Анастасия Байбароша, руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК "Альфа-Лизинг":

- Говорить о стоимости пока рано, так как процесс постановки новой модели на конвейер может занимать до двух лет. Обычно на разработку нового автомобиля с нуля уходит 5-6 лет, но в данном случае большая часть работы (выбор платформы, дизайн и так далее) уже сделана. Кроме того, надо подготовить к производству и конвейер. Все представленные автомобили относятся к В-классу. Если сравнивать с авто европейских брендов, то это Renault Duster или Hyundai Creta, а если с китайскими автомобилями, то это Changan CS35 Plus, Geely Coolray, Chery Tiggo 4 или Haval Jolion. Китайские конкуренты стоят в районе 2 млн рублей. Автомобили АвтоВАЗа примерно на 15-20% дешевле (например, если сравнить цены на Lada Vesta и Changan Alsvin). Та же ценовая политика может применяться и для кроссоверов, а значит, если бы B-Cross поступил в продажу сегодня, то стоил бы 1,7 млн в базовой комплектации. Т-134 и B-Van могли бы продаваться по цене 1,5 млн и 1,6 млн рублей соответственно. Но минивэн - не самый популярный сегодня кузов. Многие автопроизводители из-за низкого спроса давно отказались от его выпуска. Эту нишу заняли кроссоверы - по сути, те же минивэны, но с увеличенным дорожным просветом. Выпускать такой автомобиль рискованно. Именно поэтому пока готов только макет, по отзывам на который и будет приниматься решение по дальнейшей разработке. С другой стороны, минивэн нужен бизнесу - таксопаркам, службам доставки и не только, поэтому на некоторый устойчивый спрос можно рассчитывать. Чтобы производство той или иной модели автомобиля не было убыточным, необходимо продавать ежегодно минимум 20-25 тысяч экземпляров. Для сравнения, универсалов Lada Vesta SW в 2024 году было продано около 40 тысяч. Если B-Van будет продаваться так же успешно, то модель обязательно появится на дороге.

Автособытия
Renault Duster
Lada XRAY
Chery Tiggo
Lada Vesta
Hyundai Creta
Chery
Geely
Renault
Hyundai
Lada
Максим Ракитин
Егор Васильев
Стив Маттин
Hyundai
Автоваз