Стало известно, чем водители занимаются в пробках

Портал Авто Mail провел опрос и выяснил, на что водители тратят время в автомобильных пробках.

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« С а м ы м и п о п у л я р н ы м и з а н я т и я м и в д о р о ж н ы х п р о б к а х о к а з а л и с ь п р о с л у ш и в а н и е м у з ы к и и « с м о т р е н и е п о с т о р о н а м » . Н а э т о т р а т я т с в о е в р е м я 7 7 % и 4 1 % р е с п о н д е н т о в с о о т в е т с т в е н н о . К а ж д ы й п я т ы й а в т о м о б и л и с т с и д и т в т е л е ф о н е и л и р а з г о в а р и в а е т п о н е м у » , — о т м е ч а е т п о р т а л .

Кроме того, каждый десятый водитель прослушивает аудиокниги. Чуть меньше автомобилистов поет за рулем, употребляет пищу или пьет безалкогольные напитки.

13% убираются в салоне, а некоторые умудряются танцевать, читать книги, краситься, делать прически и бриться. 7% респондентов смотрят кино.

Согласно опросу «Авто.ру», при покупке нового автомобиля россияне испытывают всплеск уверенности и приятное волнение, но почти четверть из них считают покупку машины рутиной.

Половина опрошенных отметили, что подобный выбор сопровождается не только предвкушением и волнением, но и всплеском уверенности и энтузиазма. Противоположное мнение у 24% респондентов, которые считают покупку автомобиля рутинным делом, не доставляющим особых эмоций.

Респонденты также поделились впечатлениями от запуска двигателя перед первой поездкой: у многих это событие сопровождается приятным волнением, треть опрошенных признались, что испытывали «мурашки» от выброса гормона счастья — дофамина. Также участники поделились, что, помимо восторга и гордости, покупка автомобиля придает им уверенности.