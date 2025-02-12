В России появится новый автомобильный бренд

Группа компаний «АГР» (AGR Automotive Group) анонсировала запуск нового автомобильного бренда Tenet на российском рынке. Новинка будет представлена в ближайшее время.

« Г р у п п а к о м п а н и й „ А Г Р “ ( A G R A u t o m o t i v e G r o u p ) п р е д с т а в л я е т н о в ы й р о с с и й с к и й а в т о м о б и л ь н ы й б р е н д T E N E T » , — г о в о р и т с я в п и с ь м е .

Документ есть в распоряжении «Автоновостей дня».

Пока что мало информации о самом бренде Tenet и моделях, которые будут выпускаться. Единственное изображение, которое появилось в прессе, показывает кроссовер под покрывалом с дизайном передней части кузова и логотипом новой марки на месте номерного знака.