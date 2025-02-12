В России появится новый автомобильный бренд

Группа компаний «АГР» (AGR Automotive Group) анонсировала запуск нового автомобильного бренда Tenet на российском рынке. Новинка будет представлена в ближайшее время.

В России появится новый автомобильный бренд
© РИА Новости
«Группа компаний АГР (AGR Automotive Group) представляет новый российский автомобильный бренд TENET», говорится в письме.

Документ есть в распоряжении «Автоновостей дня».

Пока что мало информации о самом бренде Tenet и моделях, которые будут выпускаться. Единственное изображение, которое появилось в прессе, показывает кроссовер под покрывалом с дизайном передней части кузова и логотипом новой марки на месте номерного знака.

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