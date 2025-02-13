Все модели BYD получат автопилот «Глаз Бога»

Китайская BYD оснастит автопилотом все свои модели. Система «Глаз Бога» достанется даже дешевым моделям, хотя и с урезанной функциональностью. Например, электроника не сможет работать в городе. Для старших моделей и дочерних брендов BYD припасла более продвинутые варианты — в том числе c одним или тремя лидарами.

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Основатель и главный исполнительный директор BYD Ван Чуаньфу считает, что через 2—3 года системы автономного управления станут такими же обязательными, как подушки безопасности. Возглавляемая им компания намерена стать лидером в этой области, поэтому на презентации новой версии фирменного автопилота God’s Eye («Глаз Бога») было объявлено о его внедрении во все модели, включая самые доступные. Речь идет в том числе о хэтчбеке BYD Seagull стоимостью всего 70 тысяч юаней (900 тыс. р.).

Автопилот интегрируют сразу в 21 модель — это 11 моделей BYD и 10 машин дочерних брендов. Причем предусмотрены три варианта «Глаза Бога» с разной аппаратной начинкой и производительностью. Наименее дорогим моделям достанется версия God’s Eye C с 12 камерами и 17 радарами. У более продвинутого God’s Eye B вдобавок есть лидар, а количество датчиков увеличено до трех десятков. Топовый God’s Eye A имеет три лидара и вдвое больше вычислительной мощности, чем God’s Eye B — но такой автопилот положен только дорогим Yangwang.

Также объявлено, что в электронную архитектуру Xuanji, лежащую в основе «Глаза Бога», будет интегрирована ИИ-модель DeepSeek R1, которую можно использовать для широкого спектра задач, от обработки естественного языка до машинного зрения. Это должно улучшить работу голосовых помощников и систем автономного управления и свести к минимуму количество ошибок. Автопилоты God’s Eye A и God’s Eye B смогут работать и в городе, и на магистралях, God’s Eye C — только на магистралях.

Все эти новшества касаются пока лишь Китая, где ежегодно до 21% аварий происходит по причине усталости водителя. Системы автономного управления могут повысить безопасность, но, как правило, они доступны только в ценовом сегменте от 200 тысяч юаней. Учитывая, что «Глаз Бога» получат существенно более дешевые модели, BYD вполне может совершить маленькую революцию.