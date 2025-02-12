Volvo начала расследование в связи с сообщением о контрафакте

Компания Volvo Cars инициировала расследование после жалобы клиента на установку контрафактных компонентов в автомобиль Volvo S60, приобретенный в официальном салоне. Об этом сообщает IT Home.

Отмечается, что жалоба владельца Volvo S60 касалась оригинальной аудиосистемы Bowers & Wilkins и хрустального рычага переключения передач стоимостью 1500 долларов. По его словам, они были заменены в официальном дилерском центре на поддельные аналоги, на что указывало искажение в написании бренда аудиосистемы и отсутствие подсветки на рычаге коробки передач.

После данного сообщения Volvo Cars принесла клиенту извинения за причиненные неудобства, заверив, что не допустит действий, ущемляющих интересы потребителей. Также автопроизводитель пообещал провести тщательное расследование инцидента в соответствии с действующим законодательством, обеспечить полную защиту законных прав и интересов клиентов и предпринять все необходимые меры для предотвращения подобных случаев в будущем.