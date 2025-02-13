Ателье ABT представило кроссовер RS Q8-LE. За его основу взят RS Q8 performance, двигатель которого прокачали до 760 лошадиных сил и 980 Нм крутящего момента. К тому же RS Q8-LE получил перенастроенную адаптивную подвеску и аэродинамический обвес из матового углепластика.

© Motor.ru

Под конец прошлого года ателье ABT Sportsline выкатило пакет доработок для рестайлингового Audi SQ8, а сейчас представлен «злой» ABT RS Q8-LE на базе обновленного RS Q8 performance. Кроссовер завершает трилогию Legacy (LE — Legacy Edition), частью которой стали универсал ABT RS 6-LE и лифтбек RS 7-LE, ну и выступает неплохой альтернативой RS Q8 Signature Edition.

© ABT Sportsline

Собственно, двигатель у них один — «битурбовосьмёрка» V8 4.0. Но если на RS Q8 Signature Edition агрегат развивает 800 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента, то на RS Q8-LE — 760 сил и 980 Нм. В ABT Sportsline установили новый интеркулер, выпускную магистраль из нержавеющей стали и поменяли прошивку в блоке управления. Под возросшую мощность перекалибровали подвеску, в том числе установили контроллер ABT Level Control, который позволяет ещё сильнее опустить пневмоподвеску относительно стандартной.

© ABT Sportsline

Аэродинамический обвес кроссовера изготовлен из углепластика с матовым покрытием, диаметр индивидуально отбалансированных колес — 23 дюйма. Из композита сделаны подрулевые лепестки, вставки на передней панели, селектор трансмиссии и накладки на сиденья. Всё это обойдется покупателю в 95 900 евро плюс сам Audi RS Q8 performance. Тираж LEшки составит 125 экземпляров.