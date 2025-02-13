В РФ вырастут штрафы для дальнобойщиков

Госдума в четыре раза повысит штрафы для грузовиков
В РФ штрафы для дальнобойщиков вырастут в четыре раза. Госдума приняла в I чтении законопроект, предусматривающий резкое усиление ответственности для водителей грузовых автомобилей за неоплату проезда по дорогам через систему «Платон». Если документ будет принят, то автомобилистам придётся платить за нарушение не 5, а 20 тысяч рублей. Одновременно планируется отменить штраф за повторное нарушение.
Авторы законопроекта отмечают, что в 2023 году грузоперевозчикам было выгоднее платить штраф, если суточный пробег машин превышал 820 км. Всего было зарегистрировано 2 144 686 случаев проезда на 175 491 большегрузах.
«При размере платы, составляющем 3,05 рубля за 1 км пройденного пути, грузоперевозчикам выгоднее оплачивать штраф в размере 50 процентов от размера, предусмотренного частью 1 статьи 12.21.3 КоАП, чем вносить плату», — говорится в пояснительной записке к документу.
При этом в 2023 году количество случаев, когда оплачивать штраф выгоднее непосредственно оплаты проезда, выросло на 64%, а недополученный доход бюджета может «достигать миллиардов рублей в год».
«Добросовестными грузоперевозчиками неоднократно поднимался вопрос о необходимости постоянного мониторинга и исключения новых способов уклонения от внесения платы. По мнению данных участников рынка, одним из предлагаемых к рассмотрению инструментов воздействия на недобросовестных грузоперевозчиков могло бы стать усиление ответственности в рамках статьи 12.21.3 КоАП. Таким образом, поддерживалась бы равная конкурентная среда для всех компаний, когда внесение платы стало бы экономически выгоднее, чем уплата штрафа за уклонение от ее внесения», — заключили авторы поправок.