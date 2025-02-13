В РФ вырастут штрафы для дальнобойщиков

В РФ штрафы для дальнобойщиков вырастут в четыре раза. Госдума приняла в I чтении законопроект, предусматривающий резкое усиление ответственности для водителей грузовых автомобилей за неоплату проезда по дорогам через систему «Платон». Если документ будет принят, то автомобилистам придётся платить за нарушение не 5, а 20 тысяч рублей. Одновременно планируется отменить штраф за повторное нарушение.

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Авторы законопроекта отмечают, что в 2023 году грузоперевозчикам было выгоднее платить штраф, если суточный пробег машин превышал 820 км. Всего было зарегистрировано 2 144 686 случаев проезда на 175 491 большегрузах.

« П р и р а з м е р е п л а т ы , с о с т а в л я ю щ е м 3 , 0 5 р у б л я з а 1 к м п р о й д е н н о г о п у т и , г р у з о п е р е в о з ч и к а м в ы г о д н е е о п л а ч и в а т ь ш т р а ф в р а з м е р е 5 0 п р о ц е н т о в о т р а з м е р а , п р е д у с м о т р е н н о г о ч а с т ь ю 1 с т а т ь и 1 2 . 2 1 . 3 К о А П , ч е м в н о с и т ь п л а т у » , — г о в о р и т с я в п о я с н и т е л ь н о й з а п и с к е к д о к у м е н т у .

При этом в 2023 году количество случаев, когда оплачивать штраф выгоднее непосредственно оплаты проезда, выросло на 64%, а недополученный доход бюджета может «достигать миллиардов рублей в год».