Госдума в четыре раза повысит штрафы для грузовиков

В РФ штрафы для дальнобойщиков вырастут в четыре раза. Госдума приняла в I чтении законопроект, предусматривающий резкое усиление ответственности для водителей грузовых автомобилей за неоплату проезда по дорогам через систему «Платон». Если документ будет принят, то автомобилистам придётся платить за нарушение не 5, а 20 тысяч рублей. Одновременно планируется отменить штраф за повторное нарушение.

В РФ вырастут штрафы для дальнобойщиков
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Авторы законопроекта отмечают, что в 2023 году грузоперевозчикам было выгоднее платить штраф, если суточный пробег машин превышал 820 км. Всего было зарегистрировано 2 144 686 случаев проезда на 175 491 большегрузах.

«При размере платы, составляющем 3,05 рубля за 1 км пройденного пути, грузоперевозчикам выгоднее оплачивать штраф в размере 50 процентов от размера, предусмотренного частью 1 статьи 12.21.3 КоАП, чем вносить плату», говорится в пояснительной записке к документу.

При этом в 2023 году количество случаев, когда оплачивать штраф выгоднее непосредственно оплаты проезда, выросло на 64%, а недополученный доход бюджета может «достигать миллиардов рублей в год».

«Добросовестными грузоперевозчиками неоднократно поднимался вопрос о необходимости постоянного мониторинга и исключения новых способов уклонения от внесения платы. По мнению данных участников рынка, одним из предлагаемых к рассмотрению инструментов воздействия на недобросовестных грузоперевозчиков могло бы стать усиление ответственности в рамках статьи 12.21.3 КоАП. Таким образом, поддерживалась бы равная конкурентная среда для всех компаний, когда внесение платы стало бы экономически выгоднее, чем уплата штрафа за уклонение от ее внесения», заключили авторы поправок.

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