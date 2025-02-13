На «Автоторе» начали собирать «инвалидки» на базе SWM

На «Автоторе» из SWM сделали машину для инвалидов. В начале февраля с конвейеров калининградской сборочной площадки сошла первая партия из 200 кроссоверов G01 с ручным управлением. Как говорится в сообщении, поступившем в редакцию Quto.ru, машины уже сертифицированы в ФГУП НАМИ и протестированы инструкторами автошколы ДОСААФ.

На «Автоторе» начали собирать «инвалидки» на базе SWM
© Quto.ru
«Оснащение автомобилей системой ручного управления внедрено в технологический процесс в режиме конвейерного производства. Технология применена специалистами инновационно-технологического центра Автотор для выпуска специальной модификации кроссовера SWM G01», отметили в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что главным отличием новинки от стандартной модификации является рычаг управления, установленный справа от руля. Это позволяет маломобильным гражданам самостоятельно управлять машиной.

© Автотор

В движение автомобиль приводит 1,5-литровый турбомотор с отдачей 138 лошадиных сил, с которым сочетаются 7-ступенчатый «робот» и привод на переднюю ось.

Стоит отметить, что это не первая машина для инвалидов, которую собирают на предприятии. В 2024 году были построены тестовые версии седанов Baic U5 Plus, однако на заводе не уточняют, запущена ли модель в серийное производство.

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