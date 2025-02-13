На «Автоторе» начали собирать «инвалидки» на базе SWM

На «Автоторе» из SWM сделали машину для инвалидов. В начале февраля с конвейеров калининградской сборочной площадки сошла первая партия из 200 кроссоверов G01 с ручным управлением. Как говорится в сообщении, поступившем в редакцию Quto.ru, машины уже сертифицированы в ФГУП НАМИ и протестированы инструкторами автошколы ДОСААФ.

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« О с н а щ е н и е а в т о м о б и л е й с и с т е м о й р у ч н о г о у п р а в л е н и я в н е д р е н о в т е х н о л о г и ч е с к и й п р о ц е с с в р е ж и м е к о н в е й е р н о г о п р о и з в о д с т в а . Т е х н о л о г и я п р и м е н е н а с п е ц и а л и с т а м и и н н о в а ц и о н н о - т е х н о л о г и ч е с к о г о ц е н т р а “ А в т о т о р ” д л я в ы п у с к а с п е ц и а л ь н о й м о д и ф и к а ц и и к р о с с о в е р а S W M G 0 1 » , — о т м е т и л и в п р е с с - с л у ж б е п р е д п р и я т и я .

Отмечается, что главным отличием новинки от стандартной модификации является рычаг управления, установленный справа от руля. Это позволяет маломобильным гражданам самостоятельно управлять машиной.

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В движение автомобиль приводит 1,5-литровый турбомотор с отдачей 138 лошадиных сил, с которым сочетаются 7-ступенчатый «робот» и привод на переднюю ось.

Стоит отметить, что это не первая машина для инвалидов, которую собирают на предприятии. В 2024 году были построены тестовые версии седанов Baic U5 Plus, однако на заводе не уточняют, запущена ли модель в серийное производство.