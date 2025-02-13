Пьяные водители принесли бюджету Петербурга более ста миллионов

В Санкт-Петербурге растёт число водителей, отказавшихся от медосвидетельствования. Статистика говорит о том, что в культурной столице горожане всё реже садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения, но ещё попадаются безумцы, которые по итогам 2024 года принесли в казну города почти 117 миллионов рублей.

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В прошлом году к ответственности по статье 12.8 КоАП РФ судами города были привлечены 4 150 водителей, которые либо сами сели пьяными за руль, либо позволили порулить нетрезвому другу, родственнику, знакомому.

За пьяное вождение (часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ) было привлечено 3 700 автомобилистов. Все они были лишены прав, а также оштрафованы на общую сумму 113,2 миллиона рублей.

За передачу управления автомобилем пьяному (часть 2 статьи 12.8 КоАП РФ) ответственность понесли 99 петербуржцев, из них были оштрафованы 98 человек на общую сумму 2,9 миллиона рублей. Они тоже были лишены прав.

Ещё 270 водителей, которые сели за руль после алкогольных возлияний без прав (часть 3 статьи 12.8 КоАП РФ), также понесли ответственность. Из них 246 человек были арестованы, а 24 водителя заплатили штрафы на общую сумму 720 тысяч рублей.

Подавляющее большинство нарушителей — мужчины. Из 4 100 человек, привлеченных к ответственности, 134 — женщины.

В пресс-службе отметили, что количество дел по данной статье немного сократилось. В 2023 году к ответственности было привлечено 4 451 водителей. Но зато в 2024 году петербуржцев, отказавшихся от медосвидетельствования, стало больше — 4 284 против 3 523 человек в 2023-м. Подавляющее большинство, 4 084 человека, были лишены прав и оштрафованы на общую сумму в 121,8 миллиона рублей. Под арест были отправлены ещё 200 человек.