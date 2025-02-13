Kia готовит три электрические новинки

Тройной дебют: Kia покажет модели, которые сделают ее лидером на рынке электрокаров. По крайней мере, на такой результат рассчитывает сам корейский автопроизводитель. В преддверии Kia EV Day, который пройдет 27 февраля, марка поделилась подробностями своей стратегией глобального лидерства в области электрификации: она предусматривает запуск спортивного седана EV4, компактного кроссовера EV2 и коммерческого фургона PV5. Все новинки частично рассекретили на тизерных снимках.

© Motor.ru

Голубой электрокар на тизерах — это компактный кроссовер Kia EV2. У него необычный дизайн колесных дисков, пластиковые накладки на арках и порогах, а также массивный задний бампер с матовой серебристой вставкой во всю ширину. Y-образные фонари, вопреки тренду, не стали соединять светодиодной полосой, на крышу добавили небольшой спойлер, который придает электрокару спортивный вид. Сама крыша панорамная.

© Kia

© Kia

© Kia

© Kia

© Kia

Следом идут фотографии EV4, который запечатлен в профиль. В самой компании этот электрокар называют спортивным седаном: у него тоже пластиковый обвес, вытянутые блоки головной оптики и L-образные фонари, и в целом он выдержан в том же стиле, что и «старший» EV6. EV4 прочат два варианта батарей емкостью 58,3 и 81,4 киловатт-часа. Ожидается, что в движение электрокар будет приводить 201-сильный электромотор, установленный на передней оси.

Наконец, третьей новинкой, с которой Kia намерена выбиться в лидеры на рынке электромобилей, станет коммерческий фургон PV5. Эту модель рассекретили еще в начале года: ее фишкой стала возможность установки на шасси с кабиной разных типов кузова. PV5 может быть как грузовым, так и пассажирским, причем салон у последнего тоже модульный и рассчитан на разное количество пассажиров, в том числе и маломобильных.

PV5 станет частью линейки коммерческого электрического транспорта на платформе PBV (Platform Beyond Vehicle), производство которой запустят на новом заводе Hyundai-Kia в Южной Корее. Проектная мощность предприятия составляет 150 тысяч машин в год, заработать оно должно в 2025 году.