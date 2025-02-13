BMW показала обновленный электрический внедорожник iX

BMW представила обновленный электрический внедорожник iX, который прошел через рестайлинг Life Cycle Impulse (LCI).

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Внешность модели остается узнаваемой, но теперь в ней появилось больше выразительных деталей. Компания показала новинку в новом видео-обзоре, где раскрыла все ключевые изменения. Обновленный BMW iX теперь доступен в модификациях xDrive45, xDrive60 и топовой iX M70. Модель получила более узкие передние фары и переработанную решетку радиатора, которая теперь имеет индивидуальный узор в зависимости от исполнения.

Также доступна новая контурная подсветка решетки, добавляющая автомобилю футуристичный вид. Для версии M70 впервые предлагаются 23-дюймовые колесные диски. Она также получила эксклюзивный матовый цвет Frozen Deep Grey, затемненные фары и задние фонари, благодаря чему автомобиль выглядит особенно агрессивно. Вариант xDrive60 представлен в новом оттенке Arctic Race Blue. Кроме того, в палитре кузовных цветов появились Dune Grey, Carbon Black, Tanzanite Blue, Space Silver и Frozen Pure Grey. На первый взгляд салон BMW iX остался прежним, но в нем появились важные улучшения.

Главное из них — новые мультифункциональные сиденья M, которые теперь входят в стандартное оснащение M70 и доступны для других версий в рамках пакета M Sport. В качестве обивки можно выбрать искусственную кожу Sensatec или натуральную кожу в цветах Amido и Castanea. Интерьер также дополнился новыми декоративными вставками. В M Sport Package и M70 они выполнены в цвете Dark Silver, а в других версиях — в оттенке Gold Bronze.

Еще одно важное новшество — классический круглый руль в M Sport Package, в то время как в стандартной комплектации по-прежнему используется шестиугольный руль. Среди других изменений — двухцветная передняя панель с логотипом M и затемненная обшивка потолка. Производство обновленного BMW iX начнется в марте 2025 года на заводе в Дингольфинге, Германия.