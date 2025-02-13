Назван самый популярный дизельный автомобиль в РФ

«Автостат»: Great Wall Poer стал самым продаваемым дизельным авто в России

© За рулем

Самым популярным дизельным автомобилем в России по итогам прошлого года стал пикап Great Wall Poer с результатом 4,7 тыс. проданных единиц. В топ-3 также вошли отечественный пикап Sollers ST6 и Great Wall Poer KingKong (1,6 тыс. и 1,4 тыс. единиц).

В общей сложности в 2024 году было реализовано 20 тыс. дизельных авто, что на 34% меньше, чем в 2023 году. Общая доля «дизелей» на авторынке РФ резко упала: с 2,9% (в 2023 году) до 1,3% (в 2024 году).

Лидером по продажам дизельных легковых машин в РФ стал китайский бренд Great Wall – в 2024 году было продано 6,1 тыс. единиц (+29% к 2023-му). На второй строчке находится Toyota (2,6 тыс.; −37%), а на третьей – Sollers (1,6 тыс. шт.). Отметку в 1 тыс. реализованных единиц по итогам 2024 года преодолели Kia, Mercedes-Benz и Hyundai.

Ранее «За рулем» написал о перспективах Lada Iskra на российском рынке.