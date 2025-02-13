В Китае начались продажи компактного хетчбэка Wuling Мini EV

Компания Wuling объявила о начале предзаказов на автомобиль Hongguang Mini EV второго поколения.

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Обновленный хэтчбек получил новый экстерьер и четырехдверный кузов. В движение автомобиль приводится электромотором мощностью 41 л.с. Его длина составляет 3256 мм, что чуть больше отечественной "Оки". Объем багажника составляет 123 литра. Электрокар рассчитан на четырех человек.

Модель Wuling Hongguang Mini EV была признана самым популярным транспортным средством в КНР в 2022 году. Тогда автомобиль разошелся тиражом более 500 тысяч штук.

В базовой комплектации машины уже представлены кондиционер, электростеклоподъемники, отопитель, аудиосистема, камера заднего вида и две подушки безопасности.

Стоимость Wuling Мini EV начинается от 40 тысяч юаней, что в переводе на российский рубль составляет около 510 тысяч.

Ранее "РГ" писала о том, что китайские авто постепенно захватывают рынок Европы.