BAIC распродает свои автомобили с огромными скидками

Китайская компания BAIC снизила цены на свои автомобили в России, сообщает портал «Автоновости дня».

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В частности, седан BAIC U5 Plus в биотопливной версии подешевел на 605 тыс. рублей. Самый компактный и доступный кроссовер BAIC X35 стоит дешевле на 111 тыс. — 132 тыс. рублей в зависимости от версии. Цены на кроссовер BAIC X55 упали на 236 тыс. — 346 тыс. рублей, а стоимость более крупного паркетника BAIC X7 снизилась на максимальные 710 тыс. рублей.

До этого стало известно, что бренд Skywell распродает остающиеся в наличии автомобили с крупными скидками, вплоть до 2 млн рублей.

« Э л е к т р и ч е с к и й E T 5 с о с к и д к о й с е г о д н я с т о и т 2 , 8 9 м л н р у б л е й , и э т о , к а к о т м е т и л н а ш с о б е с е д н и к , р о с к о ш н а я ц е н а . А в с е п о т о м у , ч т о и з н а ч а л ь н о а к к у м у л я т о р н ы й в с е д о р о ж н и к п р о д а в а л и з а 4 , 8 9 м л н р у б л е й » , — р а с с к а з а л м е н е д ж е р м о с к о в с к о г о а в т о с а л о н а , п р о д а ю щ е г о S k y w e l l .

На этот автомобиль предоставляется гарантия в 2 года или 50 тыс. км пробега.

Ранее сообщалось, что Xcite начал распродавать кроссоверы X-Cross 7 и X-Cross 8 со скидкой 300 тысяч рублей.