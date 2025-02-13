«Автостат» сопоставил цены на авто за десять лет

Цены на новые автомобили в России за последние 10 лет выросли в три раза. Об этом на конференции ForAuto 2025 рассказал генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

« Е с л и в 2 0 1 3 г о д у с р е д н е в з в е ш е н н а я ц е н а н о в о г о а в т о м о б и л я в Р о с с и и с о с т а в л я л а 9 1 0 т ы с . р у б л е й , т о в 2 0 2 4 г о д у о н а с о с т а в и л а у ж е 3 , 1 2 м л н р у б л е й » , — с к а з а л Целиков.

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Чаще других марок россияне покупали автомобили Lada (в общей сложности 436,2 тысячи проданных экземпляров). На второй позиции с результатом в 190,6 тыс. купленных машин — китайский Haval. Еще три бренда из КНР преодолели отметку в 100 тысяч купленных экземпляров — это Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).

Ранее россиянам рассказали, когда выгодно будет купить автомобиль в 2025 году.