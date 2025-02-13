Автопроизводство большинства стран Европы снизилось

Только пять европейских стран по итогам 2024 года нарастили выпуск легковых автомобилей, положение остальных государств в части производства опустилось до многолетних минимумов. Такие данные следуют из информации национальных статистических служб.

Самыми крупными автопроизводителями в Европе в прошлом году стали Германия (4,19 млн легковых машин), Испания (1,84 млн единиц) и Чехия (1,27 млн штук). Только две европейские автомобильные державы продемонстрировали по итогам 2024 года положительную динамику – Германия и Чехия.

Причем показатели этих стран по сравнению с объемами выпуска довольно скромные, а производство осталось примерно на уровне 2023 года: в ФРГ выпустили всего на 28 тыс. новых машин больше, а автопром Чехии нарастил выпуск на 46 тыс. авто. В плюсе оказались Румыния (рост +60 тысяч машин до 251 тыс. единиц), Швеция (рост на 41 тыс. до 263 тыс. шт.) и Польша (рост на 29 тыс. до 287 тыс.).

Динамика производства большинства стран Европы снизилась и почти во всех странах – до многолетних минимумов. Самое сильное снижение в абсолютном выражении зафиксировано в Словакии – на 201 тыс. машин (до 739 тыс.), в Италии произведено на 165 тыс. автомобилей меньше (342 тыс.). Автопроизводство Британии снизилось на 117 тыс. единиц – до 780 тыс.

Минимальные показатели с 2015 года у Венгрии (снижение на 59 тыс. машин – до 369 тыс.), Словении (на 15 тыс. – до 60 тыс.), Финляндии (на девять тыс. – до 21 тыс.). В Португалии с 2017 года снизилось автопроизводство на 12 тыс. – до 181 тыс.), как и в Австрии (на пять тысяч – до 72 тыс.). Во Франции с 2021 года минус 26 тыс. легковых автомобилей (до 872 тыс. единиц). В Бельгии снижен выпуск авто на 13 тыс. – до 255 тыс., а в Испании – на 11 тыс. до 1,84 млн. шт.). Для сравнения: в России выпуск легковых автомобилей по итогам 2024 года вырос на 39,2% и составил 756 тыс. экземпляров.