Lexus представит 900-сильного наследника LFA

Раскрыт срок премьеры нового спорткара Lexus с 900-сильной установкой. Это будет идеологический преемник снятого с производства 13 лет назад LFA, которому прочат имя LFR. Компоновка будет той же, но вместо карбонового шасси LFR получит алюминиевое с внешними композитными панелями. В движение новинку будет приводить гибридная силовая установка на базе четырехлитрового V8. Премьеру и старт продаж ожидают летом 2025 года.

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Четырехлитровая «восьмерка» с двойным турбонаддувом обеспечит дорожному спорткару 720 лошадиных сил. Пару ей составит электромотор, который повысит общую отдачу установки до примерно 900 сил, пишут инсайдеры. Возможно, LFR получит «имитации механической коробки передач»: такая трансмиссия потребует ручного переключения ступеней.

Длина составит 4,6 метра, ширина — 1,95 метра, а высота — 1,2 метра при 2,7-метровой колесной базе. Что касается имени преемника LFA, то его раскрыли еще в 2022 году, обратив внимание на поданную Lexus заявку в европейское Бюро по интеллектуальной собственности.

Чтобы новинка не повторила судьбу LFA, снятого с производства всего через два года после запуска, LFR планировали сделать более дешевым в производстве и менее «эксклюзивным». Однако рост цен на сырье вносит свои коррективы: если изначально планировалось удержать цену в пределах 20 миллионов иен, то теперь речь идет уже о 30 миллионах — более 18 миллионов в пересчете на рубли.

Разработка идет одновременно с гоночной Toyota GT3, так что обе новинки должны появиться одно и то же время.