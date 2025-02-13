Дилеры спрогнозировали продажи февраля

Эксперты: сейчас самое правильное время для покупки автомобиля. По мнению генерального директора ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Терлюкевича, результаты будут зависеть от того, какое решение по ключевой ставке примет Центробанк 14 февраля и сохранят ли импортёры программы поддержки продаж. Но, предварительно, он назвал объёмы реализации в пределах 95-100 тысяч машин.

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По словам коммерческого директора сети дилерских центров «Прагматика» Александра Шапринского, начало февраля не отличалось высокой динамикой, поэтому можно предположить, что продажи окажутся на уровне января или на 5 – 7% выше, но только за счёт большего количества рабочих дней в месяце.

« С т о к и у д и л е р о в п о - п р е ж н е м у д о с т а т о ч н о б о л ь ш и е и р а в н ы в с р е д н е м т р ё м м е с я ц а м п р о д а ж . К р о м е т о г о , у д и с т р и б ь ю т о р о в т о ж е н а к о п и л и с ь д о с т а т о ч н ы е о б ъ ё м ы а в т о м о б и л е й , п о к а н е о т п р а в л е н н ы е в д и л е р с к и е ц е н т р ы . Т а к а я с и т у а ц и я с т и м у л и р у е т и х р а з р а б а т ы в а т ь в ы г о д н ы е п р е д л о ж е н и я д л я п о к у п а т е л е й , к о т о р ы е б у д у т д о с т у п н ы и в ф е в р а л е » , — г о в о р и т о н .

Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский, объём продаж в феврале может повторить показатели ноября и декабря прошлого года, когда продажи составили 120 – 130 тысяч автомобилей. По его мнению, на проблему затоваривания обратило внимание государство, а это значит, что будут предприняты какие-то меры для выхода из этой ситуации.