Дилеры спрогнозировали продажи февраля
Эксперты: сейчас самое правильное время для покупки автомобиля. По мнению генерального директора ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Терлюкевича, результаты будут зависеть от того, какое решение по ключевой ставке примет Центробанк 14 февраля и сохранят ли импортёры программы поддержки продаж. Но, предварительно, он назвал объёмы реализации в пределах 95-100 тысяч машин.
По словам коммерческого директора сети дилерских центров «Прагматика» Александра Шапринского, начало февраля не отличалось высокой динамикой, поэтому можно предположить, что продажи окажутся на уровне января или на 5 – 7% выше, но только за счёт большего количества рабочих дней в месяце.
«Стоки у дилеров по-прежнему достаточно большие и равны в среднем трём месяцам продаж. Кроме того, у дистрибьюторов тоже накопились достаточные объёмы автомобилей, пока не отправленные в дилерские центры. Такая ситуация стимулирует их разрабатывать выгодные предложения для покупателей, которые будут доступны и в феврале», — говорит он.
Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский, объём продаж в феврале может повторить показатели ноября и декабря прошлого года, когда продажи составили 120 – 130 тысяч автомобилей. По его мнению, на проблему затоваривания обратило внимание государство, а это значит, что будут предприняты какие-то меры для выхода из этой ситуации.
«Мой прогноз на этот февраль – ориентировочно 100 – 105 тысяч проданных автомобилей. То есть примерно 15% рост к январю. Ключевым фактором, который будет определять состояние российского авторынка в феврале, будет затоваренность. Здесь ничего не меняется по сравнению с январем, все дилеры находятся в таких условиях. Начиная с апреля, должна уже быть более сбалансированная картина», — прогнозирует директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов и призывает именно сейчас успеть приобрести автомобиль тем, кто решил это сделать в этом году.