Электрический суперкар BYD проехал по треку на автопилоте

Суперкар Yangwang U9 с автопилотом проехал по треку без водителя в салоне. Автомобиль был оснащен системой God’s Eye A с тремя лидарами и искусственным интеллектом. Электроника умеет вести машину по скоростным магистралям и городским улочкам, но сейчас её возможности проверили на гоночной трассе.

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Компания BYD, объявившая о внедрении фирменного автопилота God’s Eye во все свои модели, продемонстрировала возможности самой продвинутой его версии под названием God’s Eye A. Систему автономного управления установили на электрический суперкар Yangwang U9 и отправили порулить на Международный автодром Чжучжоу. Для большей эффектности двухдверка проехала трассу без человека в салоне — причем сделала это дважды: днём и ночью.

Система God’s Eye A достанется только моделям Yangwang, тогда как упрощенные God’s Eye B и God’s Eye C будут интегрированы в машины BYD и Denza. Литера A означает три лидара, 11 камер, пять радаров миллиметрового диапазона, 11 ультразвуковых датчиков и вычислительную платформу на двух чипах Nvidia Orin X общей производительностью 600 топс — вдвое больше, чем у ML-процессора в Sony PlayStation 5 Pro. Автопилоты God’s Eye A и God’s Eye B могут работать и в городе, и на магистралях, God’s Eye C — только на магистралях.

Правда, и без автопилота Yangwang U9 есть чем удивлять. Например, четырехмоторной силовой установкой с комбинированной отдачей 1306 лошадиных сил и 1680 Нм крутящего момента. Разгон до «сотни» у машины занимает 2,36 секунды, подтвержденная максималка — 391,94 километра в час. Подвеска у U9 тоже не совсем обычная. Она не допускает раскачек и клевков кузова и при необходимости может мгновенно приподнять любое из колес на 50 миллиметров.