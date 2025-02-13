Небольшое ДТП обернулось 500 штрафами для водителя

В Воронеже 25-летний водитель Lada Granta столкнулся с другим автомобилем. Пострадавших в аварии не было, так что автомобилисты самостоятельно доехали до полиции для оформления происшествия. Однако для виновника ДТП общение с гаишниками обернулось массой протоколов и огромным штрафом.

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« П р и п р о в е р к е п о и н ф о р м а ц и о н н ы м б а з а м д а н н ы х б ы л о у с т а н о в л е н о , ч т о н а а в т о м о б и л е Lada Granta было совершено 572 нарушения ПДД, имеется задолженность за неуплату административных штрафов на общую сумму около 600 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что большая часть нарушений связана с превышением скорости. В Госавтоинспекции сообщили, что автомобилист «вину признал и обещал исправиться».

В итоге гаишники составили на лихача более 500 протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ — «уклонение от исполнения административного наказания». По ней ему грозит штраф в двукратном размере, административный арест до 15 суток или обязательные работы на срок до 50 часов.

В начале февраля сообщалось, что в Подмосковье найдена и уничтожена поддельная платная дорога. В Московской области после жалоб жителей городов Дзержинский и Лыткарино перекрыли фейковую платную транспортную артерию, а на собственников земли, организовавших проезд, завели уголовное дело.

Автомобилистам же теперь приходится делать крюк для проезда, а время в пути значительно увеличилось.