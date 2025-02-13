Небольшое ДТП обернулось 500 штрафами для водителя

Небольшое ДТП обернулось для воронежца 500 штрафами, и вот почему
В Воронеже 25-летний водитель Lada Granta столкнулся с другим автомобилем. Пострадавших в аварии не было, так что автомобилисты самостоятельно доехали до полиции для оформления происшествия. Однако для виновника ДТП общение с гаишниками обернулось массой протоколов и огромным штрафом.
«При проверке по информационным базам данных было установлено, что на автомобиле Lada Granta было совершено 572 нарушения ПДД, имеется задолженность за неуплату административных штрафов на общую сумму около 600 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что большая часть нарушений связана с превышением скорости. В Госавтоинспекции сообщили, что автомобилист «вину признал и обещал исправиться».
В итоге гаишники составили на лихача более 500 протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ — «уклонение от исполнения административного наказания». По ней ему грозит штраф в двукратном размере, административный арест до 15 суток или обязательные работы на срок до 50 часов.
В начале февраля сообщалось, что в Подмосковье найдена и уничтожена поддельная платная дорога. В Московской области после жалоб жителей городов Дзержинский и Лыткарино перекрыли фейковую платную транспортную артерию, а на собственников земли, организовавших проезд, завели уголовное дело.
Автомобилистам же теперь приходится делать крюк для проезда, а время в пути значительно увеличилось.