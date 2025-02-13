Geely Preface белорусской сборки поступил в продажу

В Беларуси начались продажи бизнес-седана Geely Preface локальной сборки. В начале февраля белорусский завод «Белджи» приступил к производству модели Preface: первые 165 экземпляров собрали методом крупноузловой сборки и на днях они поступили в дилерские центры. Цены уже рассекречены, и они заметно ниже, чем на импортный Preface: 97,8 тысячи белорусских рублей за комплектацию Luxury и 101,7 тысячи за исполнение Flagship (3,1−3,26 млн ₽). Для сравнения: в России модель стоит 3 359 190−3 567 190 рублей.

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Для завода «Белджи» запуск производства Preface стал выходом в сегмент бизнес-седанов. Пока модель собирают крупноузловым методом из комплектующих, которые поставляют из Китая, однако в перспективе рассматривается возможность перехода на полный производственный цикл. Доберутся ли Префейсы белорусской сборки до российского рынка, пока неизвестно.

По архитектуре Geely Preface схож с Monjaro, Tugella и новым Atlas: он построен на платформе CMA и оснащается двухлитровым двигателем в связке с семиступенчатым «роботом». В Беларуси, как и в России, модель предложена с безальтернативным силовым агрегатом, зато в двух комплектациях: Luxury и Flagshiр. Отличия между исполнениями на обоих рынках одинаковые.

Что касается «Белджи», то на сегодняшний день завод выпускает, помимо Preface, три модели под собственным брендом Belgee — это S50, X50 и X70. Первый — это Geely Emgrand, второй — дорестайлинговый Coolray, а третий — Atlas Pro. X50 и X70 поставляют в Россию, а вот S50 до нас пока не добрался.