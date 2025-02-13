Hyundai готовит «внедорожную» версию Palisade

Hyundai тестирует новый Palisade с заводским внедорожным пакетом. Радикально изменившийся Palisade с новой внешностью, девятиместным салоном и гибридной силовой установкой дебютировал в декабре минувшего года. Как и у предшественника, у него будет «внедорожный» вариант с префиксом XRT, который уже вывели на тесты. Премьера ожидается до конца 2025 года.

Прототип Palisade XRT на снимках почти полностью покрыт камуфляжем, однако некоторые детали проглядывают. Это, например, пластиковые накладки на колесные арки и боковые юбки. Наверняка оба бампера доработают по аналогии с уходящим «первым» Palisade, что придаст XRT-версии более брутальный вид.

© Carscoops

© Carscoops

© Carscoops

© Carscoops

Тестовый кроссовер «обут» в шины Continental Cross Contact, однако колесные диски, вероятно, будут другими — двухцветными с пятью сдвоенными спицами, которые сфотографировали в начале недели в Южной Корее.

© Shorts Car

© Shorts Car

В салоне сюрпризов не ожидается: вероятно, отличия от обычного Palisade ограничатся иной обивкой с логотипами XRT. Будет ли доступен внедорожный пакет для девятиместного варианта, пока неясно.

Дизеля и «атмосферника» V6 в гамме Palisade больше нет. В базовом варианте кроссовер оснащается «четверкой» 2.5 мощностью 281 лошадиная сила (422 Нм) в сочетании с восьмидиапазонным автоматом. Альтернатива — самозаряжаемый гибрид общей отдачей 334 силы, которая позволит проехать без подзарядки/дозаправки около 1000 километров.

Компанию Palisade на тестах составил рамный пикап Kia Tasman, который на днях обзавелся ценником. В начальной комплектации его оценили в 37,5 миллиона вон — около 2,5 миллиона рублей по нынешнему курсу.