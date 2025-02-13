Hyundai готовит «внедорожную» версию нового Palisade: первые снимки

Hyundai тестирует новый Palisade с заводским внедорожным пакетом. Радикально изменившийся Palisade с новой внешностью, девятиместным салоном и гибридной силовой установкой дебютировал в декабре минувшего года. Как и у предшественника, у него будет «внедорожный» вариант с префиксом XRT, который уже вывели на тесты. Премьера ожидается до конца 2025 года.

Hyundai готовит «внедорожную» версию Palisade
© Motor.ru

Прототип Palisade XRT на снимках почти полностью покрыт камуфляжем, однако некоторые детали проглядывают. Это, например, пластиковые накладки на колесные арки и боковые юбки. Наверняка оба бампера доработают по аналогии с уходящим «первым» Palisade, что придаст XRT-версии более брутальный вид.

© Carscoops
© Carscoops
© Carscoops
© Carscoops

Тестовый кроссовер «обут» в шины Continental Cross Contact, однако колесные диски, вероятно, будут другими — двухцветными с пятью сдвоенными спицами, которые сфотографировали в начале недели в Южной Корее.

© Shorts Car
© Shorts Car

В салоне сюрпризов не ожидается: вероятно, отличия от обычного Palisade ограничатся иной обивкой с логотипами XRT. Будет ли доступен внедорожный пакет для девятиместного варианта, пока неясно.

Дизеля и «атмосферника» V6 в гамме Palisade больше нет. В базовом варианте кроссовер оснащается «четверкой» 2.5 мощностью 281 лошадиная сила (422 Нм) в сочетании с восьмидиапазонным автоматом. Альтернатива — самозаряжаемый гибрид общей отдачей 334 силы, которая позволит проехать без подзарядки/дозаправки около 1000 километров.

Компанию Palisade на тестах составил рамный пикап Kia Tasman, который на днях обзавелся ценником. В начальной комплектации его оценили в 37,5 миллиона вон — около 2,5 миллиона рублей по нынешнему курсу.

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