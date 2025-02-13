Госдеп убрал с сайта упоминание о планах закупки Tesla

С сайта Госдепартамента США пропало упоминание о планах закупки в течение пяти лет, начиная с 2025 года, бронированных электромобилей Tesla стоимость 400 миллионов долларов. На это обстоятельство обратил внимание Bloomberg.

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Однако теперь из документа исчезла конкретная марка. Теперь речь идет только о бронированных электромобилях на ту же сумму. Ни в Госдепе, ни в компании не ответили на просьбу прокомментировать такие изменения.

При этом сам Маск в своем аккаунте в X (бывший Twitter) выразил уверенность, что Tesla не получит 400 миллионов долларов. Он заверил подписчиков, что ничего не знал о планах государственного ведомства по закупке на столь крупную сумму. В то же время бизнесмен не стал предполагать, какие электромобили, если не Tesla, закупит Госдеп.

Между тем планы по закупкам бронированных внедорожников BMW AG на сайте ведомства сохранились, то есть принцип прогнозирования приобретения конкретных моделей пересмотру не подвергался.

Ранее сообщалось, что акции Tesla продолжают падать на фоне снижения веры инвесторов в то, что близость Маска к президенту Дональду Трампу и его работа в департаменте эффективности правительства США (DOGE) принесут автопроизводителю серьезные преференции. У компании рухнули продажи в Китае и Европе, прибыль за 2024 год снизилась в два раза, а сам глава компании повторяет те же обещания, что и год назад, по поводу скорого запуска роботакси и создания бюджетного электромобиля, способного конкурировать с китайским автопромом.