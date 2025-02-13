Госавтоинспекция объявила уикэнд охоты на каршеринг и такси

На территории Москвы в период с 14 по 16 февраля будет проходить рейд, в ходе которого особое внимание будет уделяться водителям арендных автомобилей и перевозчикам. Об этом говорится в сообщении столичной Госавтоинспекции.

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В ведомстве отметили, что рейд будет проводиться в целях повышения безопасности дорожного движения и профилактики нарушений ПДД. Отмечается, что в ближайшие выходные особое внимание будет уделяться соблюдению правил машинами каршеринга и такси.

Ранее депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова выступила с инициативой резкого усиления ответственности для водителей за превышение уровня шума. По её словам, даже введение штрафов в столице не остановит нарушителей, так что нужно сразу начать лишать автомобилистов и мотоциклистов прав.

Тем временем в Госавтоинспекции России сообщили, что российские автомобилисты стали намного реже получать штрафы. Так, по итогам 2024 года при помощи комплексов автоматической фиксации нарушений было отправлено 237 млн «писем счастья», что на 7% больше, чем годом ранее. Одновременно в ведомстве заявили, что количество камер будет постоянно увеличиваться.

Кроме того, в 2022 году в России ужесточили ответственность за пьяное вождение и у граждан, которых наказывают за это нарушение повторно, начали забирать автомобили. Теперь же стало известно, что только с января по июнь 2024 года норма была применена 5 800 раз — это в 10 раз чаще, чем два года назад.