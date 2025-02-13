Россия расширит упрощенный визовый режим с Китаем для водителей-дальнобойщиков

Правительство России расширяет упрощенный визовый режим с Китаем для водителей-дальнобойщиков.

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, чьи слова передает ТАСС.

« Р а с п р о с т р а н и м у п р о щ е н н ы й в и з о в ы й р е ж и м н а б о л е е ш и р о к и й к р у г г р а ж д а н н а ш и х г о с у д а р с т в . В с е н а ш и г р а ж д а н е , к о т о р ы е з а н и м а ю т с я м е ж д у н а р о д н ы м и а в т о м о б и л ь н ы м и п е р е в о з к а м и в К и т а й , с м о г у т о ф о р м и т ь м н о г о к р а т н у ю в и з у н а о д и н г о д » , — с к а з а л г л а в а Мишустин на заседании кабинета министров.

Он отметил, что граждане РФ, занятые в международных автомобильных перевозках в КНР, получат право на оформление годовой многократной визы, добавив, что данное разрешение будет действовать вне зависимости от места жительства.

Глава правительства подчеркнул, что срок каждого отдельного визита ограничен 30 днями.

В январе государства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявили о либерализации визового режима между странами-членами. Генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев подчеркнул, что сотрудничество в туристической сфере является важным направлением работы ШОС.