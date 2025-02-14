Калининградские "Амберавто" начнут продавать в Москве

Российские электрокары Амберавто А5 можно будет купить в Москве. Калининградское предприятие «Автотор» сообщило о том, что в конце 2024 года с конвейеров сошла первая партия серийных электромобилей, в которую вошли 1 100 машин. В ближайшее время компания намерена начать формирование дилерской сети за пределами домашнего региона.

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На заводе отмечают, что серийному выпуску отечественных электро-седанов предшествовала сборка 200 предсерйных образцов. Часть машин была передана таксопаркам, остальные продали на территории области.

Сообщается, что в конструкцию автомобилей были внесены изменения, которые улучшили их характеристик в условиях российской эксплуатации.

В ближайшее время производитель начнёт формирование дилерской сети. По планам, точки продаж и обслуживания отечественной техники откроются в Москве, Челябинске и Краснодаре.

Машина оснащается 160-сильным электромотором, установленным на передней оси, а также аккумулятором ёмкостью 60,2 кВтч. На одном заряде батареи четырёхдверка способна проехать до 520 км, а в перспективе силовые агрегаты будут локализованы в России.

Стандартное оснащение модели включает в себя 7,0-дюймовую виртуальную панель приборов, электрические регулировки сидений и 17-дюймовые колёсные диски. Стоит «зелёная» машина от 3,4 млн рублей. При этом при покупке в кредит по госпрограмме можно получить скидку в размере 925 тыс. рублей.

Помимо этого, до конца года на предприятии намерены представить доработанную версию седана с кожаным салоном, датчиком дождя, адаптивным круиз-контролем, системой удержания в полосе и другими функциями. Также планируется расширение доступного россиянам модельного ряда Амберавто.